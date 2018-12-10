مربط عجمان يحصد ذهبيتي الفحول والمهرات

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختتم وبنجاح كبير أول من أمس، مهرجان الشارقة للجواد العربي «الإنتاج المحلي» بنسخته الخامسة عشرة، والذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (الإيكاهو)، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي والعديد من المرابط في الدولة، وشهد مشاركة 179جواداً عربياً أصيلاً من الإنتاج المحلي، وأسفرت نتائج اليوم الختامي عن حصد مربط عجمان ذهبيتين، الأولى في الفحول عبر المهر «ع ج بتال»، في الشوط السابع للأفراس عمر 4 - 6 سنوات، والثانية حققها المهر «ع ج سجوى» في منافسات كبار المهرات، ونالت مهور ومهرات الدكتور غانم الهاجري ذهبيتين أيضاً، الأولى حصدتها «بارعة الهواجر» في بطولة المهرات بعمر سنة، والأخرى فاز بها المهر «ميسم الهواجر» في بطولة الأمهار عمر سنة، وانتزع المهر «ك أ نبراس» لخالد غانم مبارك العميري اللقب الذهبي لكبار الأمهار، ونالت الكأس الذهبية للأفراس «سلوى الزبير» للشيخة نورة بنت خالد بن عبد الله آل ثاني، في الشوط الثامن للأفراس عمر 7 سنوت وأكثر، ومثلها حصد غانم مبارك العميري ذهبية الأمهار فوق السنتين.

حضور مميز

وشهد الختام العديد من الشيوخ والملاك والعديد من المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية يتقدمهم الشيخ عبد الله بن محمد بن علي آل ثاني، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس ‎إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري أمين عام اتحاد الفروسية، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وقصي عبيد الله وخالد العميري مدير عام مربط عجمان، وعبد العزيز المرازيق مدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية.

عروض أثلجت الصدور

ووجه الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته ودعمه الكبير للفروسية وتشجيعه على الإنتاج المحلي، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حكم الشارقة راعي المهرجان، وأبدي سعادة بالغة بالمستوى الرفيع الذي ظهر خلال المهرجان، وخاصة الخيول الصغيرة من الإنتاج المحلي، مؤكداً أن مثل هذه السلالات سيكون لها شأن كبير، وأرجع ذلك لمستوى العروض والنتائج التي ظهرت، لحرص الملاك والقائمين على رياضة الخيول على الإنتاج المحلي، وقدم التهنئة للفائزين بألقاب الأشواط.

دعم مربط دبي

وكان لمربط دبي للخيول العربية، دور كبير في دعم بطولة الشارقة للإنتاج المحلي لجمل الخيل العربي، وذلك برعاية أغلب أشواط البطولة وتقديم شبوات للمواطنين من الفحل العالمي إف إيه إل رشيم مثلما دأب في المواسم الماضية من اجل إثراء مستوى جودة دماء الخيول العربية النوعية لدى المرابط الوطنية، وقال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية: يحرص مربط دبي على دعم كل الفعاليات المتعلقة بخدمة الخيل العربي بوجه عام ولمصلحة الوطن والمواطنين بوجه خاص، ورعاية هذه البطولة تدخل في الإطار نفسه تثميناً للجهود الوطنية التي تعمق تطوير الإنتاج المحلي، الذي يعتبر بوابة كبرى للإنجازات العالمية، ودعم الخيل العربية وعشاقها مبدأ ثابت في فلسفة مربط دبي ومنهجه التفاعلي مع عالم الخيل العربية ومجالات نشاطها وتطورها.

تميز

يتميز مربط دبي للخيول العربية بين المرابط الوطنية بتخصيص جزء من إنتاجه النوعي لدعم الملاك المواطنين في مختلف البطولات منذ سنوات، كما يتميز برعاية الفعاليات الرياضية المهنية بالخيل العربية والعديد من النشاطات الخيرية في الإطار نفسه، وهو ما يترجم توجهات المربط في خدمة الخيل العربية منذ تأسيسه قبل عشر سنوات.