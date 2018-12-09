كأس زايد للخيول العربية الأبرز في سباق أبوظبي الرابع اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية عند الخامسة مساء اليوم رابع حفل سباقاته هذا الموسم، والذي يتكون من 6 أشواط ساخنة يشارك فيها 94 خيلاً بمجموع جوائز مالية تبلغ مليوناً و190 ألف درهم، أبرزها كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «اليوم الوطني»، للخيول العربية الأصيلة في الشوط الثالث، وللخيول المهجنة في الشوط الرابع.

وستكون بداية السباق في الشوط الأول على لقب الخليج العربي، بمشاركة 16 خيلاً وجوائز 80 ألف درهم، لمسافة 1400م، ويبرز في هذا الشوط «إيجل دي باين»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي الشوط الثاني يتنافس 15 خيلاً على لقب سباق المفرق لمسافة 1600م بجوائز مالية 80 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للتتويج باللقب «معالي الريف» و«أيه أف إشعار».

وفي الشوط الثالث يقام سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600م بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية 500 ألف درهم، وأبرز الخيول المرشحة «داريوس دي بون».

وفي الشوط الرابع يتواصل السباق ذاته ولكن للخيول المهجنة، بجوائز مالية 380 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً في مقدمتها المتألق «جارف» و«شاربلو» و«فرجت».

وأما الشوط الخامس من الحفل فيشهد تحدياً مثيراً على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز في جولته الثالثة بمضمار أبوظبي، لمسافة 1400م وبجوائز مالية 70 ألف درهم، ويدفع فيه خالد النابودة بستة من خيوله، ويختتم الحفل بالشوط السادس على لقب سباق سويحان لمسافة 1600م، بمشاركة 15 خيلاً وجوائزه 80 ألف درهم.