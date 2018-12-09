«إبهار» لرئيس الدولة بطل الشوط الرابع في «العين»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

توج المهر «إبهار» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،بقيادة فابريس فيرون و بإشراف إيريك ليمارتنيل، بلقب الشوط الرابع بسباق الخبيصي، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة غير المصنفة بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1600م، على جائزة مالية بلغت 70 ألف درهم.

وركض المهر الفائز برشاقة في البداية قبل أن يضاعف سرعته في اللفة الأخيرة ليتقدم منافسه عن جدارة واستحقاق حتى وصل أولاً إلى خط النهاية، بفارق « رقبة» عن المهر «الثورا»، للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة اشتيبان مازور، في حين جاء ثالثاً «ألحان الريف»، لإسطبلات العجبان، بقيادة كونور بيسلي.

السباق الثالث

وكان نادي العين للفروسية والرماية والغولف أقام أول من أمس سباقه الثالث بالموسم بمشاركة 99 خيلاً تنافست على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 510 آلاف درهم، على مدى 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الخامس الذي خصص للخيول المهجنة، وتضمن الحفل كالعادة 4 أشواط للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة».

وشهد السباق وتوّج الفائزين فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، كما شهده جمهور حاشد بلغ 8 آلاف من عشاق سباقات الخيل.

لقب المرخانية

وانتزعت الفرس «دارين»، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف هلال العلوي، المركز الأول بالشوط السابع والختامي على لقب المرخانية، المخصص للخيول العربية الأصيلة تصنيف «0 - 75» تكافؤ بمشاركة 13 خيلاً تسابقت لمسافة 2000م وعلى جائزة مالية 85 ألف درهم.

ونجحت الفرس الفائزة في حسم الأمور لمصلحتها بوصولها أولاً، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني المهر «نيزورا»، لفريق بايرلي، بقيادة وليام لي، وجاء ثالثاً الجواد «أشراف»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بقيادة الفارس دين أونيل بإشراف مصبح المهيري .

بطل الساد

ونجح المهر «جاب موكل» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم،بقيادة رويستون فرنش وإشراف عرفان إلهي، في تحقيق المركز الأول بسباق الساد، في الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1000م على جائزة مالية بلغت قيمتها الإجمالية 70 ألف درهم، وجاء «جاب موكل» في المقدمة، بفارق 4 أطوال عن أقرب منافسيه، المهرة «إلسا دي بيبال» لمحمد محمد نجم، بقيادة ريتشارد مولن.

كأس الوثبة

وتوج الجواد «برج الريف»، لسيف عشير سليمان المزروعي، بقيادة فرناندو جاراوإشراف المدرب أحمد المحيربي، ، بلقب الشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 2000م ، وعلى جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 70 ألف درهم، وتصدر البطل وحافظ على تقدمه حتى النهاية، بفارق « رقبة» عن الجواد «ام اتش أريب» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور بقيادة انطونيو فريزو.

سباق زاخر

وسطع الجواد «إقليم» لأحمد بن غليطة المهيري،بقيادة بن كورتيس وإشراف مصبح المهيري، ، في الشوط الثاني ليفوز بلقب سباق زاخر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1000م على جائزة مالية بلغت 70 ألف درهم، وتمكن الجواد الرابح من الفوز في اللحظات الأخيرة بفارق «رأس» عن صاحب المركز الثاني الجواد «أركييك» لمحمد خليفة البسطي بقيادة فابريس فيرون.

تألق «صافن الريف»

وخطف المهر «صافن الريف»، لإسطبلات العجبان،بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف عبدالله الحمادي، المركز الأول في ثالث سباقات المبتدئة بالشوط الخامس، على لقب مزيد المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1800م، ، وتصدر المهر الفائز، بفارق ثلاثة أرباع طول عن المهرة «اليمامة مليح» لبطي عمران القبيسي بقيادة أنطونيو فريزو.

الشوط السادس

وتألقت المهرة «ريح الجنوب»، لنقابة الإمارات للتوليد، بقيادة برنادو بينيرو،وإشراف خليفة النيادي، وحققت فوزاً كاسحاً في رابع سباقات المبتدئة بالشوط السادس، على لقب جبل حفيت، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة غير المصنفة بمشاركة 10 خيول تسابقت لمسافة 1800م ، وتصدرت المهرة الفائزة بفارق 15.5 طولاً عن أقرب ملاحقيها المهر «جمر كيه بي»، لعلي حداد بقيادة كونور بيسلي.

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لم ينجح أي من المرشحين في الحصول على 6 من 6 أو 5 من 6 في حين نجح 3 أشخاص في ترشيح 4 من 6 ليحصل كل منهم مبلغاً قدره 2000 درهم، ونجح 112 شخصاً في ترشيح 3 من 6 ليتم اختيار 70 منهم ويحصل كل منهم على مبلغ 500 درهم.