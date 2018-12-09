الغيلاني يهدي «ركنة» لقب ياس لمُلاك الإسطبلات الخاصة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أهدى الفارس عبد الرحمن الغيلاني، إسطبلات ركنة، لقب سباق ياس لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كلم نجمة واحدة، والذي احتضنته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، صباح أمس، بمشاركة 87 فارساً وفارسة.

وأحرز الغيلاني المركز الأول على صهوة المهر «مافير ميسترال»، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 3:52:29 ساعات، وجاء ثانياً، عبيد سالم على صهوة «اركاداين»، من إسطبلات حمدان خالد الحمادي، قاطعاً المسافة في 4:05:15 ساعات، وثالثاً سعيد البلوشي على صهوة «كيكمادرا»، في زمن 4:56:04 ساعات.

وعقب التأكيد على النتائج، تم تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل، بواسطة عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بسيارة لكل، مع تحفيز الفائزين من الرابع وحتى المركز العاشر، بجوائز نقدية.

البطل: سباق قوي

وعبّر الفارس عبد الرحمن الغيلاني، عن سعادته بنيل اللقب، مؤكداً أن السباق كان قوياً، خاصة في المرحلة الرابعة الأخيرة، والتي شهدت، حسب قوله، سرعة من جانب الفرسان للوصول إلى خط النهاية، كما أنه لم يخلُ من التوتر، وأضاف: كل الفرسان كانوا في غاية الحرص على الفوز باللقب، وهذا جعل السباق منذ بدايته قوياً، والحمد لله حالفني التوفيق، بعد أن نفذت توجيهات المدرب.

رغبة الفرسان

بدوره، أكد عدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية، أن السباق تميز بالقوة والسرعة والالتزام بالقانون، مع رغبة الفرسان في تحقيق الفوز، ذاكراً أنه كان مثيراً خلال مراحله الأربع بطريقة، عكست جاهزية الخيول، مشيراً إلى أن مشاركة 87 خيلاً، يعتبر تأكيداً على نجاح السباق، الذي يسهم في توفير فرص التكافؤ بين الخيول وملاك الإسطبلات الخاصة، الذين يعملون من أجل التتويج باللقب، والمنافسة على المراكز الأولى.

وأضاف: هذه السباقات دائماً، تقدم ملاكاً جدداً وفرساناً متميزين، بطريقة تؤكد الرؤية الثاقبة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وحرصه على تشجيع الملاك وتحفيزهم لامتلاك الخيول، والمشاركة بها في سباقات القدرة.

توجيهات

من جانبها، أشادت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، المتمثلة في تنظيم سباقات لملاك الإسطبلات الخاصة، ما يؤكد حرص سموه على تشجيع ملاك تلك الإسطبلات من المواطنين، وتحفيزهم على المشاركة في السباقات، مؤكدة أن تنافس المواطنين يحقق العديد مـــن المكاسب، ويسهم أيضاً في تطور رياضة الفروسية بالدولة، وأشادت صوايا بمستوى السباق، وقالت إنه جاء حسب التوقعات.وفي السياق.

وكشفت لارا صوايا، عن تفاصيل السباقات التي تشملها النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، مشيرة إلى أن المهرجان، سيشهد إضافة دول جديــدة لقائمته الطويلة، ما يعتبر إنجازاً ونجاحاً للمهرجان.