ملاك الإسطبلات الخاصة يتنافسون على لقب سباق ياس للقدرة

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تحتضن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة عند السادسة والنصف صباح اليوم سباق كأس ياس لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم «دولي» بمشاركة العديد من الفرسان والفارسات، بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية الاتحاد الدولي.

وكشفت قرية الإمارات العالمية للقدرة عن تقديم 4 سيارات دفع رباعي لأصحاب المراكز الأولى، وأكدت إكمال كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم السباق وتقسيمه إلى 4 مراحل، حيث تم ترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم تليها فترة راحة لمدة 50 دقيقة.

فيما تم ترسيم المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر وفترة راحة لمدة 40 دقيقة، أما المرحلة الثالثة تم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 19 كلم وبعدها يتوقف السباق في فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 16 كلم.

من جانبه قال عدنان سلطان النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، إن ترتيبات السباق اكتملت بشكل جيد، وبعد مجهودات كبيرة حرصاً على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي يقدم نصائحه المستمرة حتى تحقق السباقات النجاح المطلوب، وأكد النعيمي الاهتمام بأن يكون السباق ناجحاً وأن يأتي بصورة رائعة تعكس صورة مشرفة لدولة الإمارات وتطورها في هذا المنشط، خاصة أن الدولة أصبحت لديها مكانة مرموقة على المستوى العالمي في سباقات الخيول المختلفة.

حامل اللقب

يحمل لقب سباق ياس لملاك الإسطبلات الخاصة الفارس سالم مبارك العامري الذي انتزع الفوز في الموسم الماضي على صهوة الجواد «ساكس» من إسطبلات بن حم.