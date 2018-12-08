مهرجان الشارقة للجواد العربي يعلن اليوم أبطاله الذهبيين

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

ستة أشواط رئيسة تعلن اليوم عن أبطال النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشارقة للجواد العربي «الإنتاج المحلي»، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية على مدار 3 أيام بمشاركة كبيرة وصل مجموعها إلى 179 جواداً من الجياد العربية الأصلية من أندية ومرابط واسطبلات الدولة والدول الخليجية والعربية.

ويختتم المهرجان اليوم بالشوط التاسع للفحول من 4 حتى 6 سنوات برعاية مربط دبي للخيول العربية الشوط العاشر للفحول بعمر سبع سنوات فأكثر برعاية مربط البداير، وتتبعه الأشواط الرئيسة الستة وهي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة «برعاية مربط البداير» ‬وبطولة المهرات «برعاية مجلس الشارقة الرياضي» وبطولة الأفراس «برعاية مربط دبي للخيول العربية» وبطولة الأمهار بعمر سنة واحدة «برعاية مربط البداير» وبطولة الأمهار «برعاية مستشفى الشارقة للخيول» وبطولة الفحول «برعاية مربط دبي للخيول العربية».

وحصدت «رؤية الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المركز الأول في القسم (ب) في فئة المهرات عمر سنة، ونالت 92.10 نقطة، تلتها في المركز الثاني «دي فنانة» لمربط دبي، محققة 92.00 نقطة.

رعاية ودعم

أرجع الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق رئيس اللجنة العليا المنظمة، جميع النجاحات التي ظلت تحققها كل الأنشطة والمنافسات بنادي الشارقة، بفضل الدعم الكبير وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.