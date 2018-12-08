«طلاب الخالدية» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

سجلت المحطة الختامية العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الخامسة والعشرين التي أقيمت مساء يوم الخميس 6 ديسمبر الجاري في ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض، أبهى صور الترابط الأخوي والتلاحم الوطني السعودي الإماراتي.

وشهد برنامج الحفل الرابع على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بأشواطه الستة كرنفالاً سعودياً ابتهاجاً باستضافة الكأس الغالية وتقديراً لمكانتها وأهميتها بين السباقات العالمية التي أقيمت للمرة الأولى في مضامير المملكة، وتخلل الأشواط عدة فقرات تراثية بشعار «عزكم عزنا»، امتداداً للاحتفالات المشتركة بين الإمارات والمملكة باليوم الوطني السابع والأربعين وبعام زايد.

وتقام سلسلة السباقات تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل.

شهد السباقات والأمسية الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة في السعودية، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة وسعيد المهيري ومتعب الشمري.

وانطلق برنامج الحفل الرابع بميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالشوط الأول، وتوج بلقبه «أخزم عذبة» للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وفاز مباشر الخالدية لإسطبلات الخالدية بلقب الشوط الثاني للخيول الأصيلة مفتوح وذلك بزمن 1:33:91 دقيقة، فيما ظفر جلمود الخالدية لموسى عبدالرحمن آل موسى بسباق الشوط الثالث وقطع مسافة السباق بزمن 1:52:96 دقيقة.

وفازت مليحة سيالة لمربط سيالة بالمركز الأول في سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة ونجحت بتخطي مسافة السباق بزمن 1:51:60 دقيقة، فيما توج «مهداف عذبة» العائد لمربط العذبة بلقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة وقطع المسافة بزمن 2:3:06 دقيقة.

وفي السباق الرئيسي على لقب المحطة العاشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة جاءت الترشيحات متطابقة مع النتيجة النهائية للسباق، إثر فوز «طلاب الخالدية» باللقب ونجح في حسم الأمتار الأخيرة بانتصار مميز لمصلحته بفارق طول عن «مراد الخالدية»، ويعود طلاب الخالدية لإسطبلات الخالدية ومالكه الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بإشراف المدرب مطلق بن مشرف وبقيادة الفارس روبرتو بيريز.

وشهد الشوط مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية لمسافة 1800 متر، وحل بالمركز الثاني مراد الخالدية وجاء بالمركز الثالث شارق الخالدية.

وفي ختام الشوط قدم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية للأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود ممثل مالك طلاب الخالدية وللمدرب مطلق بن مشرف والفارس روبرتو بيريز، وذلك بحضور فيصل الرحماني.

فهد بن خالد: نتشرف بالاستضافة قال الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود: نسعد ونتشرف باستضافة ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، لبطولة تحمل اسماً غالياً على كأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونتطلع دائماً للتعاون مع الأخوة في دولة الإمارات الشقيقة بمختلف المجالات ومنها قطاع رياضة الفروسية.

الرحماني: محطة السعودية باهرة

رفع فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة السباقات أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة الختام المبهر لسلسلة سباقات النسخة الخامسة والعشرين لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وأكد الرحماني أن الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة قادنا لتحقيق النجاحات الكبيرة في المحطات العالمية العشر لعام 2018، مبينا أن محطة السعودية أبهرت الجميع بالتنظيم المميز والكرنفال الاحتفالي الذي شهده ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرياض.

شخبوط يهنئ

تقدم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الدولة في المملكة العربية السعودية بالتهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمناسبة النجاحات الكبيرة التي حققتها المحطة الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في السعودية.