«درافتد» يتوّج بلقب القرهود للسرعة في «ميدان»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

شهد السباق الرابع لمضمار «ميدان» العالمي، الكثير من المفاجآت المثيرة، فقد اقتنص «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، لقب الشوط الرابع لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس فرناندوا جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي. وحقق «درافتد» لمزرعة ميستي هولو لقب الشوط الخامس الرئيسي «بطولة القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وحقق كل من المدربين أحمد بن حرمش وساتيش سيمار ودوغ واتسون ثنائية في السباق عن طريق «ووكينغ ثندر» و«روديني» و«هيرالديك» و«كاتشاو» ثم «باودر هاوس» و«درافتد».

«باودر هاوس» نجم الافتتاح

حقق «باودر هاوس» لمالكه علي العنيزي الفوز بمهارة في الشوط الأول الافتتاحي «كأس لينكولن» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، وذلك بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلا زمنا قدره 2.09.72 دقيقة بفارق نصف طول عن «هوكليبوك» لبدر عبد الله المطوع، بقيادة الفارس كونور بيسلي.

فيما جاء «كومبليانس» لأبوظبي ريسنغ في المركز الثالث بقيادة وليام لي وإشراف هلال العلوي. وشهدت المرحلة الأخيرة تنافسا مثيرا بين البطل والوصيف حسمه الأول بمهارة، وعقب ختام الشوط قام كيث فيليبس مدير المبيعات لدى الطاير للسيارات بتسليم جائزة الفوز إلى المدرب دوغ واتسون.

«هيرالديك» يقهر الأقوياء

قهر «هيرالديك» لفريق البيت متوحد الأقوياء في الشوط الثاني «لينكون أم كي سي» لمسافة 2200 متر، والذي تبلغ قيمة جائزته 165 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلا زمنا قدره 2.21.93 دقيقة بفارق طولين عن «اليوشنال» لمالكه ديل برينان بقيادة باتريك دوبس.

فيما حل في المركز الثالث «إمورتالايزد» لمالكه أمحمد محمد نجم بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار. تمسك «هيرالديك» البطل باللقب منذ بداية الانطلاقة وحتى الوصول إلى خط النهاية، مؤكدا قوته وجدارته باللقب وتخصصه في المسافات الطويلة من 2000 متر إلى 2400 متر.

«ووكينغ ثندر» يواصل تألقه

واصل «ووكينغ ثندر» لنقابة فينكس للسيدات إنجازاته بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي، وذلك بإنتزاعه لقب الشوط الثالث «لينكولن» لمسافة 1600 متر ومجموع جائزته 240 آلف درهم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلا زمنا 1.40.25 دقيقة، بفارق 4 أطوال ونصف الطول، عن «بلا شك» لفوزي عبد الله ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز.

فيما حل في المركز الثالث «ريان» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي. عقب ختام الشوط، قامت كريس ديكون المدير العام للمبيعات للطاير للسيارات - لينكولن، بتسليم الجائزة إلى باميلا كوردينا المدير العام لنقابة فينكس للسيدات.

«كي بيد» بطل «لينكولن»

توج «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بطلا للشوط الرابع «لينكولن نافيجيتر» لمسافة 2000 متر والذي تبلغ قيمة جائزته 190 ألف درهم وذلك بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف علي راشد الرايحي، مسجلا زمنا قدره 2.07.55 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ويلفورد» المملكوك لتتش غولد للسباقات بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

فيما جاء «البرناثي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة كريستوفر هايس، وإشراف نيكولاس باشلار. وعقب ختام الشوط، قام بول مور نائب الرئيس للشؤون المالية بتسليم الجائزة إلى معمر عبد الله أمين مدير السباقات بإسطبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي والمدرب راشد علي الرايحي.

«درافتد» بطل الرئيسي

توج «درافتد» لمزرعة ميستي هولو بطلا للشوط الخامس الرئيسي «بطولة القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر برعاية الطاير للسيارات ومجموع جوائزه 265 ألف درهم، وذلك بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، مسجلا زمنا قدره 1.11.86 دقيقة بفارق أنف عن «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة بن كورتيس وإشراف مصبح المهيري.

فيما جاء «كمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي في المركز الثالث بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون. وشهدت المرحلة الأخيرة صراعا شرسا بين البطل والوصيف.

عقب ختام الشوط، قام هلال عمر نائب الرئيس للطاير للسيارات «فورد، لينكولن» بتتويج الأبطال، حيث تسلم المدرب دوغ واتسون جائزة الفوز إنابة عن المالك.

«كاتشاو» يخطف الفوز

خطف «كاتشاو» لعلي مختار لقب الشوط السادس «لينكولن أم كي إكس» لمسافة 1600 متر وجائزته 170 ألف درهم، وذلك بقيادة تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.39.87 دقيقة بفارق رقبة عن «بيغ براون بير» لمزرعة كيدار - فرانكي اوكونور، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، فيما جاء «بايرتس كوف» لحمد راشد بن غدير في المركز الثالث بقيادة زفير زياني وإشراف سانديب جاداف.

«روديني» يتألق في الختام

ظفر «روديني» لعبد الله سعيد النابودة بلقب الشوط السابع والأخير «كأس لينكولن كونتيننتال» لمسافة 1400 متر وجائزته 190 ألف درهم وذلك بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلا زمنا قدره 1.25.60 دقيقة بفارق رأس عن «بوشارت» لفريق البيت متوحد بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، فيما جاء «فاروق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة أنطونيو فريزو، وإشراف إروين شاربي.

باميلا: نفخر بالإنجاز

وأشادت باميلا كوردينا المدير العام لنقابة فينكس للسيدات بالفوز الباهر الذي حققه «ووكينغ ثندر» المرة الثانية على التوالي بمضمار «ميدان» مشيدة بأدائه وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش على تدريباته وتطور مستواه، حيث إن المسافة كانت مناسبة لإظهار مهاراته وإمكاناته. وأكدت باميلا أن المستقبل المشرق في انتظار البطل وأن المدرب ابن حرمش سيحدد مشاركاته المقبلة.

ساتيش: «هيرالديك» حقق التوقعات

أعرب المدرب ساتيش سيمار عن رضائه وسعادته بالفوز الذي حققه «هيرالديك» في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر وذلك في مشاركته الأولى هذا الموسم بمضمار «ميدان»، وأضاف قائلاً بأن البطل حقق توقعاته وأثبت جدارته في المسافات الطويلة وذلك بتزعمه للسباق منذ بداية الانطلاقة وحتى الوصول إلى خط النهاية.

وقال ساتيش لــ«البيان الرياضي» إن المسافة التي تناسبه من 2000 متر وحتى 2400 متر، وأضاف بأن الحظ عبس له في مشاركته الأولى في «ميدان» مارس الماضي حيث حل ثالثا آنذاك في مسافة 2000 متر.

معمر أمين: نهدي الفوز إلى حاكم عجمان وولي العهد

أهدى معمر عبدالله أمين الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي إنجاز فوز «كي بيد» إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وإلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي مالك الخيل البطل، مشيداً بدعمه للإسطبل واستقدامه لخيول جديدة من أميركا وبريطانيا للمشاركة في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

وأعلن معمر أمين لـ«البيان الرياضي» عن مشاركة «ريان» في سباق 2000 جينيز الإماراتي إلى جانب مشاركة «كمبير» في بطولة آل مكتوم للتحدي، وقال إن الشيخ راشد بن حميد النعيمي وافق على مشاركتمها في الكرنفال.

انتزاع اللقب

من جهة ثانية أشاد المدرب دوغ واتسون بالفوز الباهر الذي حققه «درافتد» بانتزاعه لقب سباق بطولة القرهود للسرعة متفوقاً بمهارة من اللحظات الحاسمة على الجواد «ابن مالك» ليتوج بطلاً .وأضاف قائلاً في تصريح لــ«البيان الرياضي» بأن البطل من نوعية خاصة فهو مقاتل وعنيد والمسافة ناسبته حيث سبق له الفوز في نفس المسافة بمضمار ميدان.

وعن وجهة «كمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي حيث حل ثالثاً في الشوط الرئيسي أجاب واتسون بأن هدفه المقبل بطولة آل مكتوم للتحدي ضمن كرنفال كأس دبي العالمي.

وأشاد المدرب واتسون بالفوز الرائع الذي حققه «باودر هاوس» في مشاركته الأولى بمضمار ميدان بعد 3 مشاركات في انجلترا .

وأشاد المدرب علي راشد الرايحي بالفوز المشرف الذي حققه «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر.

وأضاف قائلاً في تصريح لــ«البيان الرياضي» أن البطل مستواه متطور وتحسن أداؤه مقارنة بمشاركته السابقة الشهر الماضي، حيث حل رابعاً بسبب مشاركته في المضمار الرملي لأول مرة، ولكن هذه المرة ظهر بمستوى مغاير بعد أن تعود على الأرضية رغماً عن تأخره في الانطلاقة من البوابة ولكنه تمكن من اللحاق بالصدارة وتزعم السباق. وتمنى الرايحي مشاركة البطل في الكرنفال قياساً بمستواه القوي والمتطور.

مواطنة تفوز بمسابقة سوبر هاي فايف

حصلت المواطنة ميرفت أحمد إبراهيم على جائزة مسابقة سوبر هاي فايف بالشوط السابع والأخير لتنال مبلغ 20 ألف درهم.

وقلبت المفاجآت التوقعات حيث لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة في 6 أشواط فيما تمكن متسابق سوداني من ترشيح 5 خيول فائزة ليحصل على مبلغ 15 ألفاً و50 درهماً.

وتمكن 25 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة وتم اختيار 8 أشخاص لينال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم.

وحصل السوداني سيف الدين مصطفى علي الجعلي على أعلى نقاط في جائزة الترضية للأشواط الثلاثية وقدرها 48 نقطة لينال مبلغ 2000 درهم.

ولم ينجح أحد في الفوز بجائزة الفئة المبكرة ولا جائزة الفئة الوسطى وأيضاً جائزة الفئة المتأخرة. وكذلك لم ينجح أحد في الفوز بمسابقة سوبر فيكتا.

أحمد بن حرمش: «روديني» بطل و«ثندر» يستحق الكرنفال

أعرب المدرب أحمد بن حرمش عن فخره واعتزازه بتحقيقه ثنائية في السباق الرابع بمضمار «ميدان» عن طريق «ووكينغ ثندر» و«روديني».

وقال بن حرمش لــ«البيان الرياضي» إن «ووكينغ ثندر» حقق توقعات الجميع بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي وبجدارة في ميدان، مؤكداً بأن مستواه عال وعمره صغير ينتظر منه الكثير ويستحق المشاركة في سباقات كرنفال كأس دبي العالم.

وعن البطل «روديني» لعبدالله سعيد النابودة أكد بن حرمش بأن مستواه سباقات الكرنفال، وقد ركض بمستوى جيد بقيادة الفارس كونور بيسلي، ويتوقع منه الكثير بعد تأقلمه على أرضية «ميدان» الرملية حيث كانت مشاركاته السابقة في بريطانيا على المضامير العشبية.

وأضاف إن «روديني» قدم عرضاً مشرفاً بالرغم من أنه يحمل وزناً كبيراً «61.5 كلغ».