بدء التسجيل لـ«كأس نادي تراث الإمارات لركوب القدرة»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

انطلقت أمس، إجراءات التسجيل لسباق «كأس نادي تراث الإمارات لركوب القدرة والتحمل»، الذي ينظمه النادي، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، يومي 13 و14 ديسمبر الجاري، ويستمر التسجيل حتى الساعة 12 ظهراً من الاثنين المقبل.

وتبدأ إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة في السباق، الخميس المقبل، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وحتى الثالثة والنصف عصراً، بالفحص لسباق 40.28 كيلومتراً تأهيلي محلي، فيما سيكون الفحص لسباق 80.47 كيلومتراً تأهيلي محلي، من الواحدة والنصف وحتى الرابعة، بينما يأتي الفحص لسباق 80.87 كيلومتراً تأهيلي دولي الذي يجري وفقاً لبروتوكول بوذيب، وسباق 120.27 كيلومتراً تأهيلي مفتوح، في الثانية والنصف حتى الرابعة والنصف عصراً، وسوف تقام الاجتماعات التنويرية، بعد ربع ساعة من نهاية الفحص لكل سباق.

وتنطلق السباقات صباح الجمعة الموافق الـ 14 ديسمبر في الساعة السادسة والربع صباحاً، وقت الانطلاقة لسباق 120.27 كيلومتراً تأهيلي مفتوح، فيما ستكون انطلاقة سباق 80.87 كيلومتراً تأهيلي دولي في السادسة والنصف صباحاً، وسباق 80.47 كيلومتراً تأهيلي محلي في السابعة، تعقبه انطلاقة سباق 40.28 كيلومتراً تأهيلي محلي في السابعة والربع.

وعلى هامش السباق، تقام جولة لطلاب أكاديمية بوذيب للفروسية لمسافة 20.4 كيلومتراً، على مرحلتين «2×10.2»، في التاسعة صباحاً يوم الجمعة 14 ديسمبر، ويكون الفحص البيطري لها في الثامنة والنصف صباحاً.