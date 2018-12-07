5 أشواط في ثاني أيام «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تنطلق اليوم عروض الجمال للجياد العربية الأصيلة بمهرجان الشارقة للجواد العربي «الإنتاج المحلي» في الثالثة عصراً بـ 5 أشواط للمهور والأفراس، ويحظى المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تؤكد توجيهات سموه، بالتركيز على خيول الإنتاج المحلي في الدولة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وكان المهرجان قد انطلق أمس، وتُختتم عروض النسخة الخامسة عشر للمهرجان، غداً، وذلك على أرض الميدان الخارجي بنادي الشارقة للفروسية والسباق، وشهدت منافسات أمس 3 أشواط للمهرات بمختلف الأعمار والمستويات، بمشاركة 179 جواداً، من العديد من الأندية ومرابط وإسطبلات الخيول المحلية، والعديد من الدول العربية والأجنبية.

يذكر أن، السباق ينظمه نادي الشارقة للفروسية السباق، بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية (الإيكاهو)، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، والعديد من المرابط، ومستشفى الشارقة للخيول، وقناة الشارقة الرياضية، وفندق سينترو الشارقة.