مهرجان الشارقة للجواد العربي ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق اليوم وعلى مدار 3 أيام «مهرجان الشارقة للجواد العربي» الإنتاج المحلي بنسخته الخامسة عشرة وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية (الإيكاهو) وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي والعديد من المرابط ومستشفى الشارقة للخيول وقناة الشارقة الرياضية فندق سينترو الشارقة ويشهد مشاركة 179 جواداً عربياً أصيلاً من الإنتاج المحلي، ويشهد اليوم الأول 3 أشواط للمهرات ويقام على أرض الميدان الخارجي بالنادي والشوط الأول وهو شوط المهرات بعمر سنة واحدة المكون من فئتين (أ، ب) وهو برعاية مجلس الشارقة الرياضي وفندق سينترو الشارقة يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين برعاية مربط دبي للخيول العربية، يليه الشوط الثالث هو شوط مخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات برعاية مربط البداير للخيول العربية وبالشوط الثالث يختتم اليوم الأول للمهرجان، ويتضمن اليوم الثاني غداً 5 أشواط للمهور والأفراس ويختتم المهرجان بعد غد السبت بإقامة آخر شوطين، وتشارك في الأشواط الستة الرئيسية، الخيول الحاصلة على المركزين الأول والثاني والثالث في جميع أشواط الفئات العمرية للفوز بلقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

ويقدم مربط دبي للخيول العربية دعماً للمربين المواطنين المشاركين بالمهرجان المحلي بشبوات من الفحل «الرشيم»، وذلك بمنح شبوات من الفحل الدولي اف ايه الرشيم لأفضل ثلاث أفراس يمتلكها مواطنون مع عدم تكرار المالك في شوط الأفراس بالمهرجان.