صراع النخبة على لقب القرهود للسرعة في ميدان

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا

يشهد مضمار «ميدان» العالمي في السادسة والنصف من مساء اليوم انطلاقة السباق الرابع في الموسم برعاية الطاير للسيارات، ويشتمل على 7 أشواط مثيرة. ويعتبر الشوط الخامس «القرهود للسرعة» الرئيسي في السباق لمسافة 1200 متر «ليستد» وقيمة جائزته 265 ألف درهم.

وأبرز المنافسين على اللقب «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «سوتر كاونتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة زفير زياني وإشراف سانديب جاداف، «ابن مالك» و«المنارة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كيمبر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «رافتر كورنر» لـ تشن غولد ريسينغ بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، دتش ماستربيس لإسطبل رمضان بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف جابر رمضان، «دارفتد» لـ «ميستي هولوفارم» بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «وسيم» لإسماعيل محمد بقيادة فابريس فيرون إلى جانب «سيركل دريم» لناصر عسكر بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار.

الافتتاح

ينتظر أن يشهد الشوط الأول الافتتاحي «جائزة لينكولن» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، صراعاً شرساً بين 15 خيلاً يتصدرها «كامبريولور» لسيد حشيش بقيادة آدام ماكلين وإشراف بيفرلي دوتروم.

وأبرز المنافسين على اللقب «دينجروس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «إيجلز ستير» لعائلة أبو شكوات بقيادة أنطونيو فريس وإشراف ساتيش سيمار، «إمبريسون» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة بيرانتو نيك كونفرتينو وإشراف راشد بورسلي، «جيه بي سبيس» لمحمد خليفة البسطي بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «ديرليس اير توغرول» لسلطان علي بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد، «هوكل بوك» لبدر عبدالله إسماعيل المطوع بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «لايت أب دبي» للشيخ حشر بن محمد آل مكتوم بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف، «ريفر أوف غولد» لناصر عسكر بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار، «ماندولين لولا باي» لمحمد راشد بن غدير بقيادة زفير زياني وإشراف سانديب جاداف.

الشوط الثاني

يتوقع أن يشهد الشوط الثاني لمسافة 2200 متر وقيمة جائزته 165 ألف درهم، صراعاً شرساً بين 13 خيلاً مستواها متقارب، وينتظر حدوث مفاجأة في الشوط.

ويتصدر المتنافسين «أنيري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة فابريس فيرون وإشراف مصبح المهيري، «كراي جوي» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش «كوارتير فرانسيس» لمحمد خليفة البسطي بقيادة فيرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «شيبا» لمحمد خليفة البسطي بإشراف دوغ واتسون، «جندو جدو» لمحمد راشد بن غدير، بقيادة رويستون فرنش «غراند دوفين» لسعيد مصبح المهيري بقيادة بن كيرتس وإشراف مصبح المهيري.

الشوط الثالث

ينتظر أن يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، تنافساً مثيراً بين 12 خيلاً قوياً يتصدرها «سيوبريور» لنقابة فونكس للسيدات بقيادة أنطونيو فريس وإشراف أحمد بن حرمش.

وأبرز المنافسين «ريان» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «والكينغ ثندر» لنقابة فونكس للسيدات بقيادة كونور بيسلي، «المرتجز» لعبد العزيز السويدي وإبراهيم عباس بقيادة فابريس فيرون، «علي مهلك» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة بيير أنطونيو، «بلا شوق» لفوزي عبدالله ناس بقيادة ادري دي فريز، «إسكندراني» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة بيرناردو بنهيدو.

الشوط الرابع

يتوقع أن يشهد الشوط الرابع لمسافة 2000 متر «لينكولن نافيجتر»، والذي تبلغ قيمة جائزته 190 ألف درهم، صراعاً شرساً بين 16 خيلاً قوياً مستواها متقارب يتصدرها «تورش لايتر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة زفير زياني وإشراف سانديب جاداف. وأقوى المرشحين «ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، وقد حقق الفوز في آخر مشاركاته.

ومن أبرز المنافسين «أصلان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف، «شجي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف مصبح المهيري «البيرثاني» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة كريستوفر هايس وإشراف نيكولاس باشلارد، «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة فيرناندو جارا وإشراف المدرب علي الرايحي «غراند ارجنتاير» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة تاغ أوشي وإشراف دوغ واتسون.

الشوط السادس

يتوقع أن يشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر، والذي تبلغ جائزته 170 ألف درهم، تنافساً مثيراً بين 16 خيلاً قوياً يتصدرها «مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

وأبرز المرشحين للقب كل من «بانوك» و«انتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«ثاقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل «بيغ براون بير» لـ كليدراستد وفرانكي أوكونور بقيادة باتريك دوبس «هيبستر بوي» لأحمد راشد الشامسي.

الشوط الختامي

ينتظر أن يشهد الشوط السابع الختامي «لينكولن كونتنتال تروفي» لمسافة 1400 متر صراعاً ساخناً بين 14 خيلاً قوياً مستواها متقارب يتصدرها «غود كونتاكت» لحمد محمد عبد العزيز المهيري بقيادة آدام ماكلين وإشراف عمر دراج.

ومن أبرز المنافسين على اللقب «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة رويستون فرنش «مستلب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة سعيد المزروعي، «فاروق» و«تدبير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«روديني» لعبدالله سعيد النابودة بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «مستيك موون» لمحمد خليفة البسطي، و«الشابو» لماهر لطف الله وفوزي ناس، «جلين جليد» لإسماعيل محمد بقيادة فابريك فيرون، «بيغ تايم» لعقيل حسن عبد الرحمن بقيادة باتريك كوسجريف، «غوتي» لنقابة فونكس ثورو بريد بقيادة فرناندو جارا، «جزيرة» للشهامة ريسينغ كلوب و«بوشارت» لفريق البيت متوحد بقيادة ريتشارد مولن.