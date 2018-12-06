170 ألف درهم جوائز مسابقات ترشيحات الجمهور

المصدر: دبي – البيان الرياضي

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار ميدان العالمي مبلغ 170 ألف درهم قيمة لجوائز مسابقات ترشيحات الجمهور وتفاصيلها كالتالي:

ينال الفائز من يرشح 6 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 36 ألف درهم.

ويحصل من يرشح 5 خيول فائزة على مبلغ 6 آلاف درهم، فيما ينال من يرشح 4 خيول فائزة مبلغ 4 آلاف درهم، ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة على مبلغ 20 ألف درهم، وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 20 ألف درهم، فيما يحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة على مبلغ 20 ألف درهم.

ويحصد الفائز في مسابقة الأشواط الثلاثية مبلغ 32 ألف درهم، أما جائزة الترضية للأشواط الثلاثية فقيمتها 2000 درهم، أما مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس فجائزتها المالية 10 آلاف درهم، فيما ينال الفائز في مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير مبلغ 20 ألف درهم.

الاشتراك في مسابقات الترشيحات مجاني وتوزع الاستمارات عند بوابات الدخول، وعلى المشارك القيام بترشيح الخيول التي يتوقع فوزها في كل مسابقة على حدة مع فرصة الفوز بجوائز نقدية في كل سباق.

وتوزع استمارات الترشيحات الخاصة بجميع المسابقات حتى الساعة 6:05 مساءً «قبل انطلاق الشوط الأول في أمسية السباق التي تشتمل على 6 أشواط بالبرنامج و حتى الساعة 6:40 مساءً»، قبل 25 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني في أمسية السباق التي تشتمل على 7 أشواط بالبرنامج، يجب تعبئة الاستمارة وإيداعها في الصناديق المخصصة بموعد أقصاه الساعة 6:15 مساءً (15 دقيقة قبل انطلاق الشوط الأول في أمسية السباق التي تشتمل على 6 أشواط). سيتم إخطار الفائزين بجميع المسابقات عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة، ويشترط وجود الفائز شخصياً بالمضمار مع إبراز وثيقة إثبات هوية أصلية سارية المفعول.

الاشتراك في مسابقة السوبر فيكتا مجاني، وتوزع الاستمارات الخاصة بذلك عند بوابات الدخول، وتم تخصيص المسابقة للشوط الخامس بالبرنامج لكل أمسية سباق، وتتيح الفرصة للفائز الحصول على جائزة مالية وقدرها 10 آلاف درهم كحد أدنى.

على المشارك القيام باختيار الخيول التي يتوقع حصولها على المراكز الأربعة الأولى بالتسلسل الرسمي الصحيح والمعلن للشوط الخامس بالبرنامج.

يجب تعبئة الاستمارات وإيداعها في الصناديق المخصصة بموعد أقصاه الساعة 6:15 مساءً قبل 15 دقيقة من انطلاقة الشوط الأول في أمسية السباق التي تشتمل على 6 أشواط بالبرنامج.

على المشارك في مسابقة السوبر هاي فايف في الشوط الأخير، اختيار الخيول التي يتوقع حصولها على المراكز الخمسة الأولى بالتسلسل الصحيح للشوط الأخير بالبرنامج.

الاشتراك في المسابقة مجاناً وتوزع الاستمارات الخاصة بها عند بوابات الدخول، وثم تخصيص المسابقة للشوط الأخير من البرنامج، وتتيح فرصة الفوز بجائزة نقدية تبلغ 20 ألف درهم.