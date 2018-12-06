500 ألف درهم جوائز دولية البولو بغنتوت

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أسفرت قرعة بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو النسخة 18 التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والبالغة جوائزها 500 ألف درهم للفرق الفائزة، عن مواجهة فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق غنتوت للبولو بقيادة يوسف دسمال في الـ 10 ديسمبر الجاري، وتسبقها مباراة الافتتاح الأولى التي تجمع الحبتور بقيادة حبتور الحبتور وديزرت بالم بقيادة راشد البواردي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي صباح أمس بفندق جولدن توليب للإعلان عن البطولة في الفترة من 10 إلى 21 ديسمبر الجاري ضمن احتفالات البلاد بالعيد الوطني، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد النعيمي مدير النادي وجاد إلياس رئيس مبيعات مازيراتي بشركة الطاير للسيارات، أكرم كانسو المدير العام لشوبا العقارية، يوسف بن دسمال كابتن فريق نادي غنتوت للبولو، سنتياقو توريغتر من جمعية الإمارات للبولو.

وأوضح سعيد بن حوفان المنصوري، أن النادي حريص كل الحرص على إقامة البطولة السنوية بتوجيهات من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وأنها لفرصة أصالة عن نفسي وإدارة النادي العليا أن نزف أصدق التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47، آملاً أن تتجدد المناسبة وإمارات المحبة والسلام في أمن وأمان.

بدوره، قدم أحمد النعيمي، الشكر والعرفان لسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان لمتابعة سموه لكافة فعاليات النادي السنوية، وقال: النادي أكمل استعداداته منذ وقت مبكر لانطلاقة بطولة الإمارات الدولية بناء على توجيهات سمو رئيس النادي، موضحاً أن هناك عدد كبير من الهدايا التي سيتم السحب عليها للجمهور بالتنسيق مع الرعاة و الداعمين.