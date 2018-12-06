السعودية تحتضن كأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبشعار «معاً أبداً» تحتضن المملكة العربية السعودية الشقيقة للمرة الأولى اليوم المحطة الختامية العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الخامسة والعشرين وهي تحتفي باليوبيل الفضي، وذلك امتداداً للاحتفالات المشتركة بين الإمارات والمملكة باليوم الوطني السابع والأربعين وبعام زايد.

استضافة

وسيشهد ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض، استضافة الحفل الرابع على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة والذي يتضمن 6 أشواط، حيث ينطلق البرنامج بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات، وسط مشاركة 16 خيلاً لمسافة 1200 متر بمجموع جوائز 50 ألف ريال سعودي، والمخصص للخيول بعمر 3 سنوات، ويليه الشوط الثاني للخيول الأصيلة «مفتوح والمخصص للمهور والمهرات بعمر 3 سنوات، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 11 خيلاً وبمجموع جوائز 50 ألف ريال، فيما يقام سباق الشوط الثالث المخصص للخيول السعودية الأصل والمنشأ للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1600 متر، بمجموع جوائز 50 ألف ريال سعودي، في حين ينطلق سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» تصفيات بطل الميادين، للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر وبمجموع جوائز 50 ألف ريال وبمشاركة 16 خيلاً، ويجمع الشوط الخامس الخيول العربية الأصيلة «مفتوح» للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر بمجموع جوائز 50 ألف ريال وبمشاركة 12 خيلاً.

لقب

كما ينطلق السباق الرئيسي على لقب المحطة العاشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وسط مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية الأصيلة التي سجلت مشاركات مميزة في السباقات العالمية وذلك بالسباق الذي يقام لمسافة 1800 متر والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق وبمجموع جوائز 300 ألف ريال سعودي.

ومن المتوقع، أن يشهد السباق الذي يقام تحت إشراف مباشر من اللجنة المنظمة لسلسلة السباقات برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات. تحدياً مثيراً بين نخبة الخيول العربية الأصيلة.

فخر

من جانبه، أعرب مطر سهيل اليبهوني، عن فخره واعتزازه بتنظيم المحطة الختامية في السعودية والتي تعتبر من المحطات الجديدة في أجندة سباقتنا لعام 2018، مؤكداً أن المحطة السعودية والختامية لسلسلة سباقات الكأس الغالية تجسد الروابط الأخوية والمكانة التاريخية التي تجمع البلدين وحرصهما الكبير لدعم مسيرة التراث العربي بمزيد من المنجزات والمكتسبات التاريخية.