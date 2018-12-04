تتويج أبطال جولة «اليوم الوطني» للقفز

المصدر: العين - البيان الرياضي

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والغولف، استضاف النادي، فعاليات الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، جولة اليوم الوطني الـ 47، والتي تزامنت مع احتفالات الدولة بالمناسبة الوطنية الغالية، وأقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وشهدت احتفالات كبرى بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وأشرف على الجولة، اتحاد الفروسية والسباق، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، الشريك الحكومي الداعم لكافة الأحداث الرياضية، ولونجين راعية دوري القفز، واشتملت المنافسات على 17 شوطاً، ورصدت للفائزين جوائز بقيمة 300 ألف درهم، وتضمنت ستة أشواط تأهيلية لنهائي المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية.

وهي أولى الجولات التأهيلية للمراحل السنية لفئات الفرسان الأطفال، والناشئين (الجونيورز)، وفئة الفرسان الشباب، وتشهد الإمارات ثلاثاً منها خلال الموسم الحالي، إلى جانب نهائي مجموعات الفئات في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية، أواخر الشهر المقبل، وتوّج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وتولى محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية، تتويج الأبطال في اليوم الثاني.

لوند تكسب الختام

وفازت الفارسة الدنماركية تينا لوند بشوط الختام، الذي يعتبر أهم أشواط الجولة، وشارك فيه 27 فارساً وفارسة من المستوى الأول، وواصلت الفارسة تألقها، وأكملت هاتريك في لقاء الأسبوع، وجاء فوزها بصحبة جوادها «كارالو» من نادي دبي للبولو والفروسية، وبدأت انتصاراتها بصحبة الفرس «باييس هيوتيير» من نادي دبي للبولو والفروسية، وجاء فوزها الثاني في شوط من جولة مع تمايز على حواجز (130) سم.

نتائج وأبطال

وحقق الفارس عيسى عمران العويس، بالجواد «كود أوف هونور» من إسطبلات الصافنات، المركز الأول، ومن أصحاب الخيول عمر (5 ـ 6) سنوات، فاز الفارس ديميتريوس ناتسيس من نادي الشارقة، بالجواد «كاسكول».

وفي شوط من مرحلتين لفئة (الجونيورز)، تصدر الفارس أسامة الزبيبي، بالفرس «تولانا» من نادي مندرة للفروسية، بينما نال جائزة المركز الأول، الفارس توماس ماك دايد، بالفرس «ليدي شارلتون» من إسطبلات الأصايل، وفاز بفئة خيول القفز عمر (5 ـ 6)، الفارس شادي غريب، بالفرس «كاليدور» من نادي الشارقة.

الجولات التأهيلية

وفي المنافسة التأهيلية للفرسان من فئة الشباب، فاز الفارس سعيد محمد المازمي بالجواد «الكوماندوز»، وحاز على المركز الأول في الشوط التأهيلي الأول، وفي الشوط التأهيلي الثاني، ضمن التأهل لنهائي الشباب، الفارسان عبد الرحمن أحمد أمين بالفرس «كارولين دي»، والفارس علي حمد الكربي بالفرس «بالوسنتا».

وظفر الفارس محمد سلطان اليحيائي بالجواد «زاندوكان سي»، بالمركز الأول في المنافسة التأهيلية الأولى لفئة الفرسان الناشئين (الجونيورز)، وفي الشوط التأهيلي الثاني، أحرز المركز الأول، الفارس محمد حمد الكربي، بالجواد «أير أوكرين».