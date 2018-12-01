المضمار العائلي يتزين بـ«تحية العلم»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تزين المضمار العائلي أمس بعلم الدولة حيث أقيمت احتفالية معبرة تم فيها الطواف بالعلم داخل المضمار بمشاركة المهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير المضمار وعيسى آل بشر مسؤول الفعاليات وعبيد الزعابي رئيس لجنة المسابقات في المضمار وعدد من جمهور السباق، وسط تصفيق الجمهور الغفير الذي يقدر بأكثر من 10 آلاف شخص، لينطلق بعدها السباق.

مناسبة غالية

وقال ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إن الاحتفالية باليوم الوطني هذا العام لها خصوصيتها لكونها تزامنت مع مناسبات غالية هي يوم الشهيد، كما أنها جاءت في «عام زايد» وجميعها مناسبات غالية على الجميع، وقال الصايغ إن الاحتفالية ليست غريبة على إدارة مضمار جبل علي الذي ظل يواكب كل المناسبات ويخصص لها الاهتمام المناسب، بفضل التوجيهات الكريمة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وقال الصايغ إن «شادويل» تعتبر نفسها جزءاً أصيلاً في المضمار الأصفر، وتواجدها في رعاية الشوط الرئيس أمس جزء من الارتباط الوثيق الذي وضع أركانه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وأثنى الصايغ على التنظيم المميز للمهرجان ومستوى التنافس بين الخيول المشاركة.

فرحة كبيرة

وعبر المهندس محمد سعيد الشحي مدير السباقات وإسطبلات جبل علي، عن فرحتهم الكبيرة بتنظيم مهرجان اليوم الوطني في المضمار الأصفر برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار، وهنأ الشحي القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ47، وقال إن إدارة المضمار حرصت على تنفيذ تعليمات وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لكون المهرجان من الأجندة الأساسية للموسم، وأشاد بالتواجد الجماهيري الكبير والمشاركة الفاعلة للرعاة.