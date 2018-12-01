«ريو تيغري» لحمدان بن محمد بطلاً للشوط الرئيسي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ظفر «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ببطولة الشوط الرابع الرئيسي في مهرجان اليوم الوطني بمضمار جبل علي مساء أمس ضمن «سباق ند الشبا» ثالثة فعاليات المضمار الأصفر، التي تميزت كافة أشواطها بالقوة والإثارة.

وشهد السباق فوز «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس، فيما تألقت خيول محمد خليفة البسطي بتحقيقها 3 انتصارات «هاتريك» في الأشواط الأول والثالث والسادس، وبنفس المستوى حقق المدرب الوطني أحمد بن حرمش 3 انتصارات «هاتريك» في الأشواط الثاني والسادس والسابع.

«بيتشكومبر» بطل الافتتاح

حقق «بيتشكومبر» لقب الشوط الأول لمسافة 1400 برعاية بنك دبي التجاري المخصص للخيول المبتدئة بمشاركة 14 خيلاً ليهدي مالكه محمد خليفة البسطي اللقب تحت إشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس تاغ أوشي مسجلا زمنا قدره 1:23:66 دقيقة بفارق طولين و3 أرباع الطول عن الوصيف «مبروك» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، فيما جاء في المركز الثالث «عطا الله» المملوك لنقابة بورسلي للسباقات، وقام عامر مكي ممثلا عن بنك دبي التجاري بتتويج الخيل الفائز وتكريم المالك والمدرب والفارس.

«فير ذي فيوري» يتصدر «الثاني»

وخطف «فير ذي فيوري» صدارة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 16 خيلاً، ليهدي الفوز لمالكه منصور المنصوري تحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كريستوفر هايس، مسجلا زمنا قدره 1:23:76 دقيقة بفارق رقبة عن «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيما حل «أنيشال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث، وقام سيف الشعفار بتتويج الفائز وتسلم الجائزة حمدان المنصوري شقيق المالك ومعه المدرب حرمش والفارس هايس.

«ليثام» نجم الشوط الثالث

واصلت خيول محمد خليفة البسطي تألقها في الشوط الثالث برعاية «الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين» لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة، حيث أضاف «ليثام سينت آنيس» لقباً ثانياً للبسطي في هذا الشوط تحت إشراف المدرب دوغ واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس مسجلا زمنا قدره 1:10:51 دقيقة بفارق رأس عن «كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فيما حل «رافد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث، وقام عبد الحليم برقاوي ممثلاً للشركة الراعية بتتويج الفائز.

لقب الرئيسي لـ«ريو تيغري»

أهدى «ريو تيغري» بطولة الشوط الرئيسي «الرابع» إلى مالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعد منافسة مثيرة بين 12 خيلاً على مسافة 1800 متر، وأقيم الشوط برعاية «شادويل»، وجاء فوز «ريو تيغري» بإشراف المدرب سانديب جاداف وقيادة الفارس رويستون فرنش مسجلا زمنا قدره 1:49:76 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «شاربلو» لبدر عبد الله المطوع، فيما جاء «دباشي» لمحمد خليفة البسطي في المركز الثالث، وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وعبد الله الأنصاري ومسعود محمد ونيكول تيودوروفيتش قنصل رومانيا في دبي بتتويج الفائز وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، عارف الهاشمي ومعه المدرب سانديب والفارس فرنش.

«سكاي جازر» في المقدمة

وحقق «سكاي جازر» فوزاً غالياً في الشوط الخامس برعاية «دبي للمرطبات» لمسافة 1950 متراً بمشاركة 9 خيول، ليهدي لقب هذا الشوط لمالكه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تحت إشراف المدرب علي راشد الرايحي وقيادة الفارس فرناندو جارا مسجلا زمنا قدره 1:57:76 دقيقة، بفارق رقبة عن «تايدس رايس» للحارث حمد البادي فيما جاء «دبويس ثندر» لنقابة بورسلي للسباقات في المركز الثالث، وقام سعيد آل علي وفاروق الكمالي ومحمد الأحمر ممثلين لـ«دبي للمرطبات» بتتويج الفائز وتسلم الجائزة المدرب والفارس.

«روكيت باور» يكمل «الثلاثية»

وكانت خيول محمد خليفة البسطي على موعد مع «الهاتريك» في الشوط السادس الذي أقيم برعاية «مزارع شادويل» بمشاركة 11 خيلاً لمسافة الميل «1600 متر» عندما حقق «روكيت باور» المركز الأول في السباق محققا زمنا قدره 1:36:8 دقيقة بفارق 3 أطوال عن اقرب منافسيه، تحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي، وحل «تَقَاتُل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثاني، فيما حل «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث، وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وعبد الله الأنصاري وحسن الصايغ ومحمد الصايغ بتتويج الفائز، وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، حمدان المنصوري، كما تم تكريم المدرب بن حرمش والفارس بيسلي.

«غولدن غراوند» بطل الختام

واختتم «غولدن غراوند» انتصارات السباق بتصدره الشوط السابع والأخير وهو شوط السرعة لمسافة 1000 متر، الذي أقيم برعاية «الرمال الهندسية» بمشاركة 15 خيلاً، ليهدي الفوز لمالكه أحمد بن طوق المري تحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي محققا زمنا قدره 59:40 ثانية بفارق طول و3 أرباع الطول عن «جوكي جوي» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، فيما حل ثالثاً «برايد جروم» لسعود الرئيسي ومسعود محمد، وقام كامل رمال بتتويج الفائزين بالشوط.

السيارة إلى باكستان

ابتسم الحظ في السحب على الجائزة الكبرى للباكستاني إقبال حسين ليفوز بسيارة «شيري»، وهي المرة الأولى التي يفوز بها بهذه الجائزة، وعبر إقبال حسين عن فرحته الكبيرة بهذه الجائزة المعتبرة.

وفي جوائز الترشيحات لم يستطع أي شخص توقع النتيجة الكاملة أو 6 أو 5 من 7 وكانت أقرب الإجابات توقع نتيجة 4 من 7 عبر شخصين ونال كل منهما 2500 درهم فيما توقع 55 شخصاً نتيجة 3 من 7 ونال كل منهم 500 درهم.

ارتباط

سيف الشعفار: فخورون بالوجود في المضمار العائلي

عبّر سيف الشعفار عن فخر واعتزاز مجموعة «الشعفار للاستثمار» بالوجود في مناسبة اليوم الوطني بمضمار جبل علي، مشيراً إلى الارتباط الوثيق للمجموعة مع مضمار جبل علي، وقدم الشعفار التهنئة باسم المجموعة للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الذي تتزامن احتفاليته هذه المرة في «عام زايد» وقال الفرحة كانت كبيرة في المضمار الأصفر ومستوى التنظيم جاء مواكباً للاحتفالات الفريدة التي عمت أرجاء الدولة.

كما هنأ سيف الشعفار الفائزين في الشوط الثاني الذي أقيم برعاية المجموعة، وامتدح التواجد الجماهيري الذي أضفى مزيداً من الإثارة على السباق.دبي - البيان الرياضي

تقدير

تكريم ساتيش ومولن وجارا

كرمت اللجنة المنظمة لمضمار جبل علي أفضل مدرب وفارس في السباق الثاني وقام كل من المهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير المضمار وياسر مبروك ممثلاً عن هيئة الامارات لسباق الخيل بتسليم الجائزة للمدرب ساتيش سيمار، فيما اشترك الفارسان ريتشارد مولن وفرناندو جارا في الجائزة الثانية وتم تكريمهما معاً. دبي - البيان الرياضي

تهنئة

عامر مكي: مهرجان ممتع

هنأ عامر مكي رئيس المسؤولية المجتمعية والفعاليات في بنك دبي التجاري، الفائزين في الشوط الأول الذي أقيم برعاية البنك، ووصف مكي مهرجان اليوم الوطني بالممتع بفضل التنظيم الجيد من إدارة المضمار والحضور الجماهيري الذي امتلأت به المدرجات والتنافس القوي بين نخبة الخيول، وقال مكي إن الاحتفالية عكست تفاعل أسرة الفروسية في هذه المناسبة الغالية.دبي - البيان الرياضي