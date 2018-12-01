6 سيارات جوائز كأس اليوم الوطني للقدرة بالوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة عند السادسة والنصف صباح اليوم سباق كأس اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمسافة 120 كلم على 4 مراحل بمشاركة 200 فارس وفارسة، ويقام السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ورصدت القرية 6 سيارات لأصحاب المراكز الستة الأوائل.

وضاعفت قرية الإمارات العالمية للقدرة من اهتمامها بالسباق حتى يخرج بصورة مثالية ونموذجية مشرفة، وأنجز المسؤولون بالقرية تحديد المحاور ورسم الألوان في خطوة تهدف إلى مساعدة الفرسان والفارسات المشاركين في السباق على التنافس الآمن وهي الخطوات المعتادة التي يهتم بها القائمون على أمر السباقات.

مراحل السباق

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وذلك بترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم تعقبها فترة راحة مدة 50 دقيقة، أما المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم فتم ترسيمها باللون الأصفر تعقبها راحة مدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة تم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 25 كلم وبعدها يتوقف السباق لفترة راحة مدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم والتي تحدد الترتيب النهائي والفائزين الستة بجوائز السباق.

إجراءات السباق

ويوم أمس تمت إجراءات الفحص البيطري من الساعة 12 ظهراً وحتى الخامسة مساء، والتأكد من توافر الشروط المطلوبة وتحدد أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأدنى لنبض قلب الحصان 64 نبضة في الدقيقة الواحدة والحد الأدنى لوزن الفارس 60 كيلوجراماً.

ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الحصان ومنع استخدام السوط أو أية وسيلة أخرى لجلد الحصان، والسماح لمرافقين فقط مع الفارس عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، والتأكيد على ضرورة التزام الفرسان ارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط التي تسعى من خلالها اللجنة المنظمة إلى توفير الأمن والسلامة للفرسان والخيول والمشاركة وتنظيم السباق بشكل جيد.

جاهزية تامة

من جانبه رفع عدنان سلطان النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى جميع مواطني الدولة بمناسبة الذكرى 47 للاتحاد، ذاكراً أنها مناسبة سعيدة يستحق أن يفرح وأن يحتفل بها الجميع، متمنياً أن تبقى دولة الإمارات في كامل أمنها وأمانها، وأن تظل في حالة تطور مستمر على كافة الأصعدة.

وتحدث النعيمي عن سباق اليوم وقال إنهم بذلوا مجهودات كبيرة لأجل تنظيم السباق بصورة ناجحة، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مؤكداً أنهم حريصون على أن التنظيم الجيد والمشرف للسباق بما يتناسب مع حجم المناسبة.