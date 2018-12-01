محمد العضب: مناسبة غالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، إن السباق أقيم بمناسبة يوم الشهيد المناسبة الغالية على قلوب الجميع التي نستذكر فيها تضحيات جنود الوطن في ميادين الشرف والرجولة، مشيراً إلى أن السباق شهد منافسة عالية من مختلف الإسطبلات صاحبته أجواء مثالية للطقس ساهمت في إخراج الحدث في أبهى حلة.

وأضاف العضب لـ«البيان الرياضي»، إن إسطبلات زعبيل استحقت الفوز عن جدارة بعد مستوى الأداء المميز، كما كشفت المنافسات عن ظهور إسطبلات واعدة مثل إسطبل السراب الفائز بالمركز الثاني، مشيداً بعمل اللجان التي بذلت جهوداً مكثفة لإنجاح الحدث.