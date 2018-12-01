جيسيكا بطلة سباق يوم الشهيد للقدرة

المصدر: دبي-علي الظاهري

أهدت الفارسة الجنوب أفريقية جيسيكا موستيرت لقب يوم الشهيد للقدرة إلى اسطبلات زعبيل، ونجحت جيسيكا في انتزاع المركز الأول في السباق المخصص للإسطبلات الخاصة الذي أقيم أمس في سيح السلم لمسافة 119 كم بمشاركة 200 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة.

وحققت البطلة المركز الأول ممتطية صهوة الجواد «توفكا لا ماجوري» لاسطبلات زعبيل، مسجلة زمناً قدره 4.24.14 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس عبدالله محمد الحمادي ممتطياً صهوة الجواد «كاردينال آر» لاسطبلات السراب، مسجلاً زمناً قدره 4.25.20 ساعات، وأضافت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز الثنائية لاسطبلات زعبيل بعد حصولها على المركز الثالث ممتطية صهوة الفرس «شاتاني دي ساليان»، مسجلة زمناً قدره 4.25.52 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس حميد مطر المزروعي على صهوة الجواد «هتان» لاسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 4.30.11 ساعات، وجاء في المركز الخامس الفارس إبراهيم الحمادي على صهوة الفرس «آغلي دي كيردانيت» لاسطبلات ماس للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.33.29 ساعات، تلاه في المركز السادس الفارس فهد علي على صهوة «كارجونغ بازينغا» لمربط الفهيدي، مسجلاً زمناً قدره 4.35.25 ساعات.

تتويج

بعد انتهاء السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال الفائزين وتسليم الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى والذين حصلوا على ثلاث سيارات، كما نال صاحبا المركز الرابع والمركز الخامس 200 ألف درهم، فيما حصل الفائزون من المركز السادس وحتى المركز العشرين على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم.

مبخوت يتصدر «الأولى»

بالعودة إلى تفاصيل السباق، تصدر الفارس محمد مبخوت المرحلة الأولى لمسافة 40 كم «المحور الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «نادال كا» لاسطبلات المغير الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 1.29.46 ساعة.

جيسيكا تتصدر «الثانية»

قفزت الفارسة الجنوب أفريقية جيسيكا موستيرت إلى صدارة المرحلة الثانية البالغة مسافتها 35 كم «المحور الأحمر» بعد أن حلت خامسة في المرحلة الثانية، مسجلة زمناً قدره 2.50.46 ساعة.

.. وتواصل تزعم «الثالثة»

واصلت الفارسة الجنوب أفريقية جيسيكا موستيرت تمسكها بالصدارة في المرحلة الثالثة البالغة مسافتها 26 كم «المحور الأزرق»، مسجلة زمناً قدره 3.51.18 ساعات.

البطلة سعيدة

أعربت البطلة جيسيكا موستيرت الفائزة بلقب سباق يوم الشهيد، عن سعادتها بالتتويج باللقب الأول في السباقات الرسمية المحلية منذ مجيئها حديثاً إلى الدولة قادمة من بلدها. وقالت جيسيكا إن منافسات القدرة في الإمارات تختلف عن جنوب أفريقيا.

من جهته، قال الوصيف عبدالله الحمادي، إن السباق كان صعباً وظهر بمستوى فني عالٍ يليق بالمناسبة، مبدياً سعادته باعتلاء منصة التتويج.