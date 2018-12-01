سعيد جابر: نهدي الفوز إلى أمهات الشهداء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أهدى سعيد جابر مالك اسطبلات زعبيل، الفوز بثنائية سباق يوم الشهيد للقدرة، إلى أمهات الشهداء بعد أن قدم أبناؤهن التضحيات في ميادين الحق والشرف والرجولة، وقال لـ«البيان الرياضي»، إنه يشعر بالفخر والاعتزاز في هذه المناسبة الغالية التي تطلع الجميع إلى الفوز باللقب فيها، معرباً عن سعادته بتحقيق اسطبلات زعبيل الثنائية مما يعتبر فأل خير من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات.

وأشار سعيد جابر إلى أن مشاركة اسطبلات زعبيل تكللت في سباق يوم الشهيد بإحراز المركزين الأول والثالث في أول ظهور على منصة التتويج، مضيفاً إن خيول اسطبلات زعبيل خاضت المنافسة ولم تكن في الجاهزية المطلوبة بسبب امتداد السباق إلى مسافة 119 كم وحالفهم التوفيق بانتزاع المركزين الأول رغم المنافسة الشرسة والأسماء القوية المشاركة في السباق.