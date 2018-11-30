250 فارساً في «يوم الشهيد» للقدرة اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة اليوم في سيح السلم، سباق يوم الشهيد للقدرة لمسافة 119 كم، وينطلق في الساعة السابعة صباحاً، المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، بمشاركة أكثر من 250 فارسا وفارسة، يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، وتم رصد جوائز قيمة للفائزين، وسيحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على ثلاث سيارات، وسينال صاحبا المركز الرابع والمركز الخامس على 200 ألف درهم، فيما سيحصل الفائزون من المركز السادس وحتى المركز العشرين على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى «اللون الأصفر» لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية «اللون الأحمر» لمسافة 35 كم، ثم المرحلة الثالثة «اللون الأزرق» لمسافة 26 كم وأخيراً المرحلة الرابعة «اللون الأبيض» لمسافة 18 كم.

ذكرى خاصة

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن سباق يوم الشهيد المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي يأتي ضمن برنامج وروزنامة موسم السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة، ويتزامن مع ذكرى خاصة نعيشها ومناسبة تخلد عطاء وتضحيات الشهداء الأبرار، من أجل إعلاء راية الحق، والذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، مشيراً إلى أن مدينة دبي الدولية للقدرة فخورة باحتضان هذا الحدث الذي يجسد قيم حب الوطن والتضحية لأبطالنا البواسل، وحرصت اللجنة المنظمة على تكثيف جهودها من أجل إظهار الحدث بما يتوافق مع المناسبة التي ترمز إلى تضحيات جنودنا البواسل في ميادين الرجولة.

شكر وعرفان

كما توجه العضب بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللا محدود عبر منح الجوائز السخية للفائزين، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي على التوجيهات المستمرة، مما انعكس إيجاباً على رياضة الآباء والأجداد وأثمر عنه تطور هذه الرياضة العريقة عبر ارتفاع عدد الفرسان المشاركين باستمرار.

وأكد المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن الجميع يحرص على المشاركة في هذا الحدث المهم حيث تم استلام طلبات كثيرة، مضيفاً إن أجواء المنافسة ستكون مثالية خاصة في ظل ظروف الطقس الجيدة بعد هطول أمطار الخير في الأيام الماضية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مجريات السباق، متمنياً تعاون الجميع مع اللجنة المنظمة من أجل الخروج بصورة مميزة للحدث.