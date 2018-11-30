مهرجان حاشد للفروسية في جبل علي اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

يحتفل مضمار جبل علي اليوم، باليوم الوطني الـ 47، من خلال مهرجان حاشد للفروسية، في ثالث سباقات الموسم، الذي يحمل اسم «سباق ند الشبا»، برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار الأصفر، وتتخلل المهرجان عدة فقرات، من بينها السباق الذي يشتمل على 7 أشواط، تشارك فيها 97 خيلاً، وستكون المنافسة على أشدها في الشوط الرابع «الرئيس» ومسافته 1800 م، برعاية «إسطبلات شادويل» للخيول المهجنة الأصيلة، ومجموع جوائزه 120 ألف درهم، وتتنافس فيه 12 خيلاً، يتقدمها «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائز في آخر مشاركة له في جبل علي قبل أسبوعين، ويقوده الفارس رويستون فرنش، و«مُدرَب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس دين أونيل، و«توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويقوده كريستوفر هايس، وهناك «شاربلو» لبدر عبد الله المطوع، بقيادة كونور بيسلي، وهو صاحب التصنيف الأعلى والوزن الأثقل، ويسعى للعودة للانتصارات، ويدخل المنافسة «انتركونيكشن» لماجد المرزوقي، بقيادة ريتشارد مولن، و«جالس» لمحمد فارق، بقيادة زافير زياني، كما يدفع المدرب دووغ واتسون بـ 4 خيول في هذا الشوط، وهي «دباشي» لمحمد خليفة البسطي، وقيادة باتريك دوبس، و«مصباح» للإمارات للسباقات الترفيهية، ويقوده ادري دي فريز، و«مُتَمكن» لنفس المالك، ويقوده تاغ أوشي، ولأول مرة «باودتش» لمحمد خليفة البسطي، ويملك أفضلية الوزن الأقل، ويسعى المدرب هلال العلوي لتكرار انتصاراته، عبر «سيلشستر»، المملوك لأبوظبي ريسنج، والفائز في جبل علي بداية هذا الموسم، بالإضافة إلى «بركشاير بوي» لصالح عمر بن حيدر، الذي يشارك لأول مرة في جبل علي، ويقوده بن كورتيس.

شوطان للمبتدئة

ويشهد السباق إقامة شوطين للخيول المهجنة المبتدئة، هما الأول والسابع، ويقام الشوط الأول لمسافة 1400 م، برعاية «بنك دبي التجاري»، بمجموع جوائز 75 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً، يتقدمها «لايت بريجيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة كريستوفر هايس، و«مبروك» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، ويقوده ريتشارد مولن، وهناك 3 خيول تبحث عن فوزها الأول، وهي «كوزميك جلو» و«جست بريتند» و«بيتشكومبر»، ويثير «مبروك» الذي يشارك لأول مرة بالدولة، فضول الجماهير بسلالته اللامعة، بفضل والده «دباوي»، ونفس الشيء ينطبق على «لايت بريجيد»، في مشاركته الأولى، وهو صاحب الأرض وحامل الشعار الأصفر، وأما ثاني سباقات المبتدئة في الختام، وهو شوط للسرعة على مسافة 1000 م، برعاية «الرمال الهندسية»، ومجموع جوائزه 75 ألف درهم، بمشاركة نفس العدد «15 خيلاً»، ويبرز فيه «جوكي جوي» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بقيادة فرناندو جارا، وهناك ثنائي خيول محمد خليفة البسطي «أوشن بلاف» بقيادة بن كورتيس، و«تورنو سوبيتو» بقيادة باتريك دوبس.

الشوط الثاني

ويقام الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 م، برعاية «الشعفار للاستثمار»، بمجموع جوائز 80 ألف درهم، بمشاركة الحد الأعلى «16 خيلاً»، وهناك 4 خيول في الاحتياطي، ومن أبرز الخيول المشاركة في هذا الشوط «انيشال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حصل على أول فوز إماراتي بمضمار العين قبل أسبوعين، ويبحث عن فوزه الأول في المضمار الأصفر، ويشرف عليه المدرب مصبح المهيري ويقوده فابريس فيرون، و«سبشال بوي» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة إليون هنريك، و«بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف اروين شاربي ويقوده أنطونيو فريزو، و«ستيل لايف» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، ويقوده فرناندو جارا، كما يشارك «كوناني» الفائز في افتتاح الموسم بجبل علي، وتعود ملكيته لفتحي السيد اقزيمه، ويشرف عليه مصبح المهيري ويقوده بن كورتيس.

الشوط الثالث

وبنفس العدد «16 خيلاً»، يقام الشوط الثالث لمسافة 1200 م، برعاية «الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين»، بمجموع جوائز 95 ألف درهم، ويغلب اللون الأزرق في هذا الشوط، في وجود 5 خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 3 منها بإشراف المدرب مصبح المهيري، وهي «صحفي» ويقوده رويستون فرنش، و«اجرام» بقيادة فابريس فيرون، و«زراعي» بقيادة بن كورتيس، واثنان يشرف عليهما المدرب علي الرايحي، هما «الراصد» بقيادة دين أونيل، و«رافد» بقيادة فرناندو جارا، كما يشارك «كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويقوده كريستوفر هايس، وثنائي محمد خليفة البسطي «ليثام» و«دينزل لين» و«قادرية»، الفائز في جبل علي في سباق المبتدئة لنقابة الرحومي للسباقات، لكن رفيقه في الإسطبل «كويس»، يفوقه خبرة، خصوصاً على هذه المسافة.

الشوط الخامس

ويقام الشوط الخامس على مسافة 1950 متراً، بمشاركة 9 خيول، على رأسها «انري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة بن كورتيس، و«سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائز مؤخراً في الشارقة، بقيادة فرناندو جارا، وثنائي دووغ واتسون المكوّن من «نيتيف أبيل» لمحمد خليفة البسطي، ويقوده سام هتشكوت، والذي يشارك للمرة الثانية بالدولة، و«آرتش غولد» الفائز في آخر سباق بجبل علي، بعد مغادرته فئة المبتدئة، حيث تألق على نفس المسافة، ويبرز أيضاً «دبويس ثندر» لنقابة بورسلي، ومدربه راشد بورسلي ويقوده تاغ أوشي.

الشوط السادس

ولا يخلو الشوط السادس من التحدي، فهو يتضمن أسماء راسخة، تتنافس لمسافة 1600 متر، برعاية «مزارع شادويل»، بمجموع جوائز 100 ألف درهم، ومشاركة 14 خيلاً، منها ثنائي خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سانديب جاداف، هما «فيلوسوفر» بقيادة زافير زياني، و«انتولد سيكريت» بقيادة رويستون فرنش، وثنائي خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «اوتر مير» الفائز في نوتينغهام في آخر سباقين خاضهما، بقيادة اوليفيه دوليز، و«يُمكِن» بإشراف نفس المدرب وقيادة كريستوفر هايس، وهناك ثنائي ثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، هما «مشاهير» بإشراف علي الرايحي وقيادة فرناندو جارا، وهو فائز في نفس المضمار قبل 6 أشهر، و«تقاتل» بإشراف مصبح المهيري وقيادة دين أونيل، ويحظى بقدر كبير من الاهتمام، بعد سباقه الأخير قبل أسبوعين، وكان فيه وصيفاً من أول مشاركة بالدولة.

تهنئة

مكي: تطور نوعي للفروسية

تقدم عامر محمد مكي رئيس المسؤولية المجتمعية والفعاليات في بنك دبي التجاري بالتهاني لقيادة البلاد وشعبها بمناسبة اليوم الوطني، وأكد أن رعاية البنك تتماشى مع حرصه على خدمة المجتمع والنهوض بمسؤوليته تجاه الوطن بدءاً بدعم المبادرات الخيرية والاجتماعية والإنسانية وانتهاء بدعم الأنشطة الرياضية وخاصة الفروسية تشهد تطوراً كبيراً جعل اسم الإمارات عالياً في المحافل العالمية.

تقدير

تكريم البسطي وسيمار ومولن

سيتم تكريم كل محمد خليفة البسطي، والمدرب ساتيش سيمار، والفارس ريتشارد مولن، بعد الشوط الثالث لمهرجان اليوم الوطني، من قبل إدارة المضمار، تقديراً لتصدرهم قائمة المُلاك والمدربين والفرسان في السباق الثاني، الذي أقيم قبل أسبوعين، وهي عادة درج عليها مضمار جبل علي، تشجيعاً لأصحاب الإنجازات بعد كل سباق.

تنظيم

خدمات خاصة للجمهور

أعدت إدارة مضمار جبل علي، ترتيبات خاصة للجمهور، من أجل تسهيل راحته والاستمتاع بيوم طويل داخل المضمار العائلي، ومن بين الخدمات، نقل الجمهور بالحافلات من مواقف السيارات إلى داخل المضمار، وتوفير نقاط طبية والإسعافات الأولية على طول المضمار، ومطاعم خاصة، تقدم خدماتها للجمهور داخل المضمار، وتجهيز منطقة الألعاب، من أجل أطفال العائلات، للاستمتاع بها.