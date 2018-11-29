مهرجان رياضي بنادي الحبتور للبولو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفالاً باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، ينظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، غداً الجمعة، مهرجاناً رياضياً وفنياً بالملعب الرئيس بالنادي، في ختام بطولة كأس العيد الوطني، والتي شهدت مشاركة 6 فرق، هي الحبتور وابن دري وابن جاش ومهرة وذئاب الحبتور ورينوس.

وأكد رجل الأعمال محمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، أن الاحتفال باليوم الوطني في «عام زايد»، له دلالات عميقة، لأنه يرسخ لدى أجيالنا القيم العربية والإسلامية الأصيلة، التي غرسها القائد الملهم، واليوم نستذكر أقواله، ونتأمل ونستلهم منها الكثير .