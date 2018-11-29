آرنست أورتيل.. ألقاب عديدة بقدم واحدة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

لا يمر أسبوع من سباقات الخيول في مضامير الدولة، إلا وللمدرب الجنوب أفريقي آرنست أورتيل، نصيب في الصعود لمنصات التتويج، حاصداً الألقاب، مع خيول خالد النابودة.

ومن المفارقات، أن أورتيل، الذي لديه أكثر من 500 لقب في مسيرته التدريبية، حسب إفاداته، حقق العشرات منها بقدم واحدة، وعصا يتوكأ عليها، حافظ بهما على كونه واحداً من أشهر وأفضل مدربي الخيول في الدولة.

وفقد أورتيل، الذي لا تفارقه الابتسامة، قدمه قبل 4 سنوات، عندما تعرض لكسر إثر سقوطه عن الحصان أثناء التدريبات، لتتفاقم الإصابة، ويضطر الأطباء إلى بتر القدم، وتركيب أخرى اصطناعية ليستغني عنها لاحقاً بعد أن تم بتر جزء من الساق مؤخراً.

ويقول أورتيل إنه يعيش حياته سعيداً، قريباً من الخيل التي يعشقها، رغم أنها كانت سبباً في إعاقته، مقدماً رسالة مهمة لكل صاحب طموح: لا تستسلم، ولا تدع شيئاً يوقفك أو يحرمك من مواصلة المسير وبلوغ هدفك. فقوة الإرادة كفيلة بتحدي الصعوبات وتحويل المستحيل الى حقيقة ، فلا يأس مع الحياة.