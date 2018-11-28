«جبل علي» يحتفل باليوم الوطني الـ47 الجمعة

المصدر: Ⅶ دبي ـ ياسر قاسم

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، ينظم «المضمار العائلي» بعد غدٍ الجمعة احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47، بالتزامن مع سباق «ند الشبا» ثالث فعاليات موسم مضمار جبل علي بمشاركة نخبة من الخيول الجيدة في 7 أشواط، ويشتمل المهرجان الرياضي الحاشد على فقرات متنوعة قبل وأثناء وبعد الأشواط السبعة، وتم الإعلان عن كل الترتيبات الخاصة بهذه الاحتفالية خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة المنظمة ظهر أمس برئاسة المهندس شريف الحلواني نائب مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير المضمار، وبحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعامر مكي ممثلاً عن «بنك دبي التجاري» وعبد الحليم برقاوي عن «الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين» ومونيكا عزمي عن «دبي للمرطبات» وكمال رمال عن «الرمال الهندسية» وياسر مبروك ممثلاً لهيئة الإمارات لسباق الخيل.

وقدم المهندس شريف الحلواني وممثلو الشركات الراعية أسمى آيات التهاني لأصحاب السمو الشيوخ وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ47، متمنين دوام المحبة والاستقرار ومزيد من التطور للدولة في ظل القيادة الرشيدة التي اتخذت من نهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نبراساً تسير عليه فكان ثمرته السمعة الطيبة للدولة في المحافل الخارجية والتطور في كافة مناحي الحياة.

مهرجان مميز

ورفع ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أسمى التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بهذه المناسبة السعيدة.

وأوضح ميرزا الصايغ، أن احتفالية اليوم الوطني في مضمار جبل علي هذا العام تأتي مميزة لتزامنها مع «عام زايد» وذكرى ميلاد مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومع احتفالات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى مولد الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم»، واستذكر الصايغ في كلمته جوانب من فترة تأسيس الدولة والدور الذي لعبه المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم منذ شهر فبراير 1968 حتى رفع العلم في 2 ديسمبر 1971.

رسالة سامية

وأضاف ميرزا الصايغ، أن الاحتفالية بهذه المناسبة الغالية، أقل ما يقدمه شعب الإمارات فخراً واعتزازاً بالقيادة الرشيدة التي ظلت تعمل دائماً لبسط العدل وتوفير السعادة لأبناء الوطن والمقيمين فيه من كل الجنسيات.

كما أثنى الصايغ على الدور الذي يقوم به مضمار جبل علي برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في الاحتفاء بمثل هذه المناسبات وربط المجتمع بفعاليات المضمار، مشيراً إلى التعاون الممتد بين إدارة المضمار وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من أجل هذه الرسالة السامية في معانيها.

كما تطرق الصايغ للنشاط الذي قامت به لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ورسالتها في نشر ثقافة الخيول العربية في العالم من خلال الجولة التي قامت بها اللجنة قبل أسبوعين في أميركا الجنوبية وتحديداً في كل من تشيلي والبرازيل، حيث أشار للاهتمام الذي تجده الخيول العربية الأصيلة في الدولتين من خلال تنظيم 6 سباقات مناصفة بين تشيلي والبرازيل، وقال إن 75% من الخيول العربية التي تتنافس في هذه السباقات من إنتاج خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهذا دليل واضح على اهتمام سموه في نشر ثقافة الخيول العربية في العالم أجمع، وأشاد الصايغ في هذا الصدد بالدور الذي قامت به البعثات الدبلوماسية للإمارات في كل من تشيلي والبرازيل بقيادة سفيري الدولة في البلدين والقنصل العام في مدينة ساوباولو، بالإضافة لدور اللجنة التي تضم في عضويتها عبد الله الأنصاري ومسعود محمد ومحمد طه، وأشاد الصايغ بالتغطية التي تمت لهذه السباقات في قناة «ياس» الفضائية.

ممثلو الرعاة

من جهة أخرى، أمن ممثلو الشركات الراعية لسباق «ند الشبا» على المعاني السامية لاحتفالية اليوم الوطني، حيث تحدث كل من عامر مكي رئيس المسؤولية الاجتماعية ورعاية الفعاليات في بنك دبي التجاري، مؤكداً على الدور المهم الذي يلعبه مضمار جبل علي في ربط المجتمع بكل ما يهم الدولة، وقال إن رعاية بنك دبي التجاري جزء من مسؤوليته الاجتماعية.

وبذات القدر أثنى عبد الحليم برقاوي ممثل الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين على التعاون الممتد مع مضمار جبل علي، موضحاً أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة غالية على الجميع، وهناك خصوصية للمهرجان السنوي بهذه المناسبة في مضمار جبل علي.

كما أشادت مونيكا عزمي باسم مجموعة دبي للمرطبات بالتعاون مع مضمار جبل علي وبشكل خاص في مناسبة الاحتفال باليوم الوطني. وأكد كمال رمال من جهته فخرهم واعتزازهم في شركة رمال الهندسية بالتواجد المستمر في سباقات المضمار العائلي، وقال إن الاحتفال باليوم الوطني فخر لكل من يقيم في دولة الإمارات.

شريف الحلواني: فقرات شيقة تنتظر الجمهور

أكد المهندس شريف الحلواني نائب مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير مضمار جبل علي، أن مهرجان اليوم الوطني تم الترتيب له ليكون على مستوى الحدث والمناسبة الغالية، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار الأصفر وراعي السباقات فيه، وقال الحلواني في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أمس، إن إدارة المضمار أعدت فقرات شيقة للمهرجان بالتعاون مع الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث ترعى إسطبلات سموه السباق الرئيسي.

وأثنى الحلواني على الدور الذي تقوم به الشركات الراعية ودور الإعلام بمختلف وسائطه، ما انعكس في الحضور الجماهيري في المضمار العائلي، موضحاً أن مهرجان اليوم الوطني سيكون فرصة للجمهور الوفي لمتابعة السباقات والاستمتاع بالفقرات المتنوعة للأطفال ولجمهور العائلات.

جوائز

كما أعلن الحلواني عن بعض التفاصيل الخاصة بالمهرجان مثل تقديم 18 ألف هدية عينية للجمهور عند الدخول في البوابات، بالإضافة للكبونات المجانية للسحوبات على مختلف الهدايا النقدية والعينية داخل المضمار، مبيناً أن السباقات سوف تبدأ في مهرجان اليوم الوطني في الثانية إلا ربعاً بعد الظهر بالتنسيق مع هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وتوجه الحلواني بالشكر لجميع المشاركين والمساهمين في التنظيم ولأجهزة الإعلام، وقال:«مضمار جبل علي حريص على ترجمة توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وفي هذا الصدد يتواصل الاهتمام بمشروعات الأسر المنتجة بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع».

يذكر أن جوائز الترشيحات للجمهور يوم الجمعة تصل مجموعها إلى 91 ألف درهم موزعة حسب الأشواط، ومنها الجائزة الكبرى 40 ألف درهم في حال توقع الفائزين السبعة، كما خصصت جوائز لكل شوط وجائزة أخرى للشوط الرئيسي.

ياسر مبروك: 97 خيلاً في سباق «ند الشبا»

كشف ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل عن تفاصيل سباق «ند الشبا» في مهرجان اليوم الوطني بمضمار جبل علي، الجمعة المقبل، موضحاً أن الخيول المسجلة وصل عددها 128 خيلاً، وتأكد مشاركة 97 منها في الأشواط السبعة بجوائز مالية تبلغ 640 ألف درهم، موضحاً أن جميع الأشواط للخيول المهجنة منها الشوط الأول لمسافة 1400 متر للمبتدئة بمشاركة 16 خيلاً وبقية الأشواط تكافؤ، ويشهد الشوط الثاني مشاركة 16 خيلاً لمسافة 1400 متر، والشوط الثالث نفس عدد الخيول لمسافة 120 متراً، والشوط الرابع «الرئيس» لمسافة 1800 متر بمشاركة 12 خيلاً، والشوط الخامس أطول السباقات ومسافته 1950 متراً بمشاركة 9 خيول، والشوط السادس 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً، والشوط الأخير لمسافة 1000 متر بمشاركة 16 خيلاً.

البسطي وسيمار ومولن يتصدرون القائمة

تصدر القائمة في السباق الثاني لمضمار جبل علي كل من: محمد خليفة البسطي لقائمة المُلاك بفارق أفضلية المراكز بعد أن تساوى في نتائج المركز الأول مع خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وناصر عسكر ولكل منهما فوزان، فيما تصدر قائمة المدربين ساتيش سيمار بأفضلية المراكز عن هلال العلوي وعلي راشد الراحي ولكل منهم 3 انتصارات، وتقدم سيمار بأفضلية إحرازه المركز الثاني مرتين.

وفي قائمة الفرسان تقدم ريتشارد مولن عن منافسه فيرناندو جارا بأفضلية تحقيقه المركز الثاني مرتين بعد أن تساويا في إحراز كل منهما المركز الأول 3 مرات، وسيتم تكريم الثلاثي محمد خليفة البسطي وساتيش سيمار ومولن في سباق «ند الشبا» الجمعة المقبل.