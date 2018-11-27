ذهبية وفضيتان وثلاثة ألقاب تميز لمربط دبي في بطولة العالم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

فاز مربط دبي بذهبية الأمهار في بطولة العالم لجمال الخيل العربي التي شهدتها قاعة نورفيلبانت في باريس حيث تفوق المهر دي سراج ابن الفحل إف إي إل رشيم والفرس ليدي فيرونيكا محققاً ذهبية البطولة العالمية للمرة الثانية، وأضاف لحصيلته لقب الوصافة بفضية مسابقة المهرات بعمر سنة عن طريق المهرة الواعدة دي شيهانة ابنة الفحل إف إي إل رشيم والفرس دي شهلا في مسابقة المهرات بعمر سنة، كما نال فضية مسابقة المهرات عن طريق المهرة دي عجايب ابنة الفحل «آرآف آي فريد» والفرس ليدي فيرونيكا في مسابقة المهرات، والتي سبق لها تحقيق لقب البطولة العالمية عام 2016.

وحصل مربط دبي على جائزة أفضل مرب للخيول العربية الأصيلة، ونال الفحل إف إي إل رشيم أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر، لقب أفضل فحل إنتاج، ونالت الفرس دي شهلة لقب أفضل فرس منتجة في البطولة. وحضر مراسم التتويج غانم الهاجري أمين اتحاد الإمارات للفروسية، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وعبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي للمربط .

تميز

وأعرب المهندس محمد التوحيدي عن سعادته بحصيلة مشاركة المربط في بطولة العالم، معتبراً أن استعادة المهر دي سراج للقبه العالمي دليل واضح على أن المهر يؤكد تميزه بين الخيول العربية في تطور إنتاجها في المستقبل، مشيراً إلى أن البطولة الأخيرة كانت من أقوى الدورات، وقال: نعتز بأن تكون كل خيولنا المشاركة من الإنتاج المحلي للمربط وقطع مربط دبي أشواطاً كبيرة في إثبات قوته الإنتاجية النوعية، واستحق الذهب وجوائز التميز العالمي.

وتقدم التوحيدي بالشكر إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» مؤكداً أن لسموه الفضل في كل الإنجازات التي يحققها المربط الذي تمتع منذ انطلاقته بكل الإمكانيات ليحقق الأهداف المثلى في تطوير الخيل العربية وتوسيع نطاق إنتاجها محلياً وقيادة جودتها عالمياً.

فخر

وأعرب عبدالعزيز المرازيق عن سعادته بالنتائج المتميزة التي حققها المربط في البطولة،وقال: فخورون بالذهب والفضة والألقاب ويمنحنا الاعتراف الدولي في أقوى بطولات العالم مزيداً من الشرف ويؤكد توجهاتنا الإنتاجية الأفضل.