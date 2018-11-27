أليس ديباني تتألق في دوري قفز الحواجز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أحرزت الفارسة أليس ديباني بالفرس أماريوسا من مركز الإمارات للفروسية في دبي جائزة المركز الأول في أهم أشواط منافسات الأسبوع الـ7 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز للمستوى الأول محققة 45.81 ثانية، وأقيم الشوط بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز 140سم، وحقق المركز الثاني شادي غريب بالجواد «تايوان دي لاندي» من نادي الشارقة للفروسية .أقيمت المنافسات برعاية لونجين وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق واستضافها مركز الإمارات للفروسية في دبي، وتوج الفائزين حمد الشامسي مدير مركز الإمارات للفروسية.

ونال جائزة الشوط الثاني لفرسان المستوى الأول، محمد الهاجري بالفرس «دوكلاهوما في دي ال» من نادي الشارقة للفروسية، وفاز بالشوط الثالث نادية تريم بالجواد كلاوو من نادي سيدات الشارقة ، وبالشوط الرابع شادي غريب بالجواد تايوان دي لاندي من نادي الشارقة للفروسية، وبالخامس حمد الكربي بالجواد «فووس» من نادي الشارقة للفروسية، يليه الناشئ علي الكربي بالفرس «بالوسنتا» من نادي الشارقة للفروسية.

وتنافس فرسان المستوى الثاني على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم ونال صدارة الشوط الأول هيثم يونس بالفرس «سييرا اف بي اتش» من مركز الإمارات للفروسية، والثاني علي عبد الله بالجواد «أوكسان بي» من نادي الشارقة للفروسية.

وفي منافسات فئة الجونيورز فاز بجوائز الأشواط كل من أسامة الزبيبي من نادي مندرة للفروسية، وسالم السويدي من نادي الشارقة للفروسية. ومحمد حمد الكربي من نادي الشارقة للفروسية، وتينا لوند ب من نادي دبي للبولو والفروسية.