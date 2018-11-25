خيول مربط عجمان تهيّمن على بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2018

المصدر: البيان الالكتروني

هيمنت خيول مربط عجمان على نصف ألقاب بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2018، في نسختها الثامنة والثلاثين، التي اختتمت اليوم الاحد 25 نوفمبر بصالون دو شيفال، بمشاركة أكثر من 100 خيل لمختلف المرابط العالمية من 20 دولة.

وبلغت حصيلة المربط 4 من المعادن الثمينة، ثلاث ذهبية وواحدة فضية، ومنحت المهرة الناشئة ع ج سمارا(ع ج مردان x سما ايه ام) مربط عجمان أول الألقاب حينما حلقت بذهبية المهرات عمر سنة، وحصدت المتألق اتش دي ام مرايا ابال (ار اف أي فريدx دبليو دبليو ايمانيا ابال) ، ذهبية المهرات.

وانتزع النجم ادميرال (ايمرالد جيxهنايا)، ذهبية الأمهر عمر سنة، فيما نال رفيقه ع ج كفو (شنغهاي إي ايه xع ج كحيلة) فضية الأمهر.

وبهذه النتئجة المتميز ينهي مربط عجمان موسما أوروبيا ناجحا، حيث هيمن على الألقاب الذهبية في معظم البطولات الكبرى.