ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» للفوز في اليوم الوطني للبولو

المصدر: دبي: فائز بجبوج

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات لتحقيق الفوز على بن جاش في مستهل بطولة اليوم الوطني للدولة والذي احتضن مبارياته منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، أول من أمس، وتستمر مبارياته حتى يوم 30 نوفمبر الجاري، والتي تشهد مشاركة 6 فرق ذات التصنيف العالي من حيث الهانديكاب .

كما حقق فريق الحبتور فوزاً مستحقاً على فريق بن دري في افتتاح البطولة . وشهد الجولة الأولى محمد الحبتور منظم سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، ورجل الأعمال حميد بن دري.

وقادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات بجدارة واستحقاق، لفوز عريض على فريق بن جاش، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، بعد مباراة من أربعة أشواط، بادر فيها فريق بن جاش بإحراز أول أهداف المباراة، ثم سرعان ما تحولت الدفة لصالح فريق الإمارات، إلى فوز مستحق، بدأت تباشيره تلوح في الأفق منذ نهاية الشوط الأول، الذي تعادل فيه فريق الإمارات، ثم تقدم منهياً الشوط الأول بتقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لابن جاش.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق الإمارات في إضافة هدفين، ، لينتهي النصف الأول من المباراة بنتيجة خمسة أهداف لفريق الإمارات، مقابل هدف لابن جاش، ثم يضيف فريق الإمارات هدفه السادس الأخير مع بداية الشوط الثالث.

أما الشوط الرابع الأخير، فقد تحرك فريق بن جاش لتعديل موقفه، وأحرز هدفين تباعاً، إلا أن الوقت لم يسعفه لإدراك التعادل، ليحصد فريق الإمارات أول فوز له في البطولة، منهياً المباراة بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة. وفي المباراة الافتتاحية، والتي جمعت بين فريقي الحبتور وابن دري، فاز فريق الحبتور على منافسه التقليدي فريق ابن دري بثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف الهدف «فارق التصنيف».