«إيه إف مؤسس» يتوّج بكأس الوثبة ستاليونز

توج الجواد «إيه إف مؤسس»، لخالد خليفة النابودة، وبإشراف المدرب إرنست أورتيل وقيادة فارس الإسطبلات تاغ أوشي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملّاك الإسطبلات الخاصة، المخصص للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق للإنتاج المحلي، وذلك في استهلالية الحفل الثاني لسباق الخيول بمضمار العين، لمسافة 1600 متر، وبمشاركة 14 خيلاً، تنافست على جائزة مالية 70 ألف درهم، وبعد منافسة محتدمة، استمرت حتى اللفة الأخيرة، نجح الجواد الأشقر في تخطي منافسيه، لينفرد بالصدارة حتى خط النهاية، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره (1:52.67 دقيقة)، بفارق 2.25 طول عن صاحب المركز الثاني المهرة «ريح الجنوب»، لنقابة الإمارات للتوليد، وبإشراف خليفة النيادي وقيادة برناردو بينيرو، في حين جاءت بالمركز الثالث المهرة «اليمامة مليح» ، لبطي غمران القبيسي، بقيادة رويستون فرنش وإشراف خليفة النيادي.

ترشيحات

في ترشيحات الجمهور للخيول الفائزة في السباق الثاني للمضمار العيناوي، الذي جرى أول من أمس، رشح شخص واحد فقط 5 خيول فائزة في 6 أشواط، ليحصل على جائزة مالية قدرها 7500 دهم، في حين رشح 9 أشخاص 4 خيول فائزة، ليفوز كل منهم بجائزة مالية قدرها 1000 درهم، ورشح 140 شخصاً 3 خيول فائزة، واختير 46 شخصاً منهم، ليحصل كل واحد منهم على مبلغ 500 درهم.