هيا الشنقيطي تهدي كأس «أم الإمارات» للقدرة إلى «إنجاز»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

بعد غياب استمر 5 سنوات عن ركوب الخيل في مختلف المنافسات، بسبب الانشغال بالدراسة نجحت الفارسة هيا محمد الشنقيطي في أن تفتتح مشوار العودة بإنجاز كبير يعد الأول لها في مشوارها الرياضي الذي امتد 10 سنوات عندما أهدت اسطبلات «إنجاز» لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات للاسطبلات الخاصة، الذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 63 فارسة، وتميز السباق بالإثارة والمنافسة القوية بين الفارسات. ونجحت هيا على صهوة «جي سي امبروجادو» بإشراف المدرب محمد سعيد النيادي في تحقيق الفوز باللقب الغالي بعد أن قطعت مسافة السباق الذي أقيم على 4 مراحل في زمن قدره 3:42:58 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني الفرنسية تيفاني نيكلوس على صهوة «اكرام دي فاليزانس»، العائدة لاسطبلات ابن حم بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 3:47:25 ساعات، وحلت ثالثة الأرجنتينية ماريا سانتينا على صهوة «عزام» من اسطبلات الحارث، والتي قطعت مسافة السباق في زمن 3:47:26 ساعات، ورابعة الأسبانية باولا نوريجا على صهوة «ميتيا دو كافالون»، من اسطبلات ابن حم بعد أن قطعت السباق في زمن 3:56:40 ساعات.

تتويج

وعقب إجراءات الفحص البيطري على الخيول وإعلان النتيجة رسمياً تم تتويج الفائزات الأربع الأوائل وتقديم سيارة دفع رباعي لكل فائزة وسط فرحة الجماهير، وشارك في مراسم التتويج عدنان سلطان النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة، وستفاني دانييل ممثل إحدى الشركات الراعية.

البطلة: سعيدة بالإنجاز التاريخي

عقب مراسم التتويج كشفت الفارسة هيا محمد الشنقيطي أنها بدأت رياضة الفروسية قبل 10 سنوات وطوال مشاركاتها السابقة لم تحقق الفوز بالمركز الأول ولكنها حققت مراكز متقدمة وأضافت: هذه المشاركة تعتبر الأولى بعد أن ابتعدت لمدة 5 سنوات عن السباقات بسبب التفرغ للدراسة.

وأبانت هيا أنها خريجة جامعة برمنغهام التي حصلت منها على شهادة البكالوريس في الطاقة المتجددة، والماجستير في الفيزياء النووية، وأضافت: درست في بريطانيا لذلك فضلت التفرغ لمشواري التعليمي والابتعاد عن الخيل، ومن حسن حظي أنني توفقت في أول سباق بعد غياب طويل لذلك أنا في غاية السعادة بهذا الإنجاز الذي أعتبره تاريخياً بالنسبة لي. وعلقت البطلة على السباق وقالت إنه كان قوياً في كل مراحله الأربع، لأن كل فارسة كانت ترغب في التتويج باللقب، وأكدت هيا الشنقيطي أنها التزمت تماماً بتوجيهات مدربها الذي وجهها للبداية الهادئة في المرحلتين الأولى والثانية مع زيادة السرعة في الثالثة والرابعة، وقالت: التزمت بتوجيهات المدرب ونجحت في التقدم على بقية الفارسات لكن ذلك لم يكن سهلاً بكل صراحة، لأن المنافسة كانت مفتوحة وقوية.

النيادي: إنجاز لـ«إنجاز»

بدوره عبر محمد سعيد النيادي مالك ومدرب اسطبلات إنجاز، عن سعادته بالتتويج باللقب، ذاكراً أن الفوز يعتبر إنجازاً كبيراً في بداية الموسم لاسطبلات «إنجاز»، ويشكل دفعة قوية لبذل المزيد من الجهد وتقديم الأفضل في السباقات المقبلة، وقال النيادي إن السباق كان جيداً وإن الفارسات التزمن بتوجيهات المدربين، ذاكراً أن ذلك كان واضحاً من خلال القيادة الهادئة.

دعم غير محدود

بدورها رفعت لارا صوايا، أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها المستمر للمرأة بلا حدود في جميع المجالات ومنها المجال الرياضي ممثلاً في سباقات القدرة، مشيرة إلى دعم سموها للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية من خلال بطولة العالم لسموها للسيدات والفرسان المتدربين والذي اكتسب سمعة عالمية كما اجتذب العديد من الفارسات والفرسان المتدربين بفضل هذا الدعم، وواصلت لارا مؤكدة أن دعم سموها امتد ليشمل سباقات القدرة على المستوى العالمي، وأيضاً السباقات المحلية من خلال كأس «أم الإمارات» للاسطبلات الخاصة الذي أتاح الفرصة للفارسات المواطنات لإبراز مواهبهن واكتساب خبرات من خلال الاحتكاك مع فارسات أكثر خبرة.

وحرصت صوايا على توجيه الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعم سموه للمهرجان الشيء الذي كان له بالغ الأثر في إكسابه سمعة عالمية وزيادة عدد الدول المشاركة في فعالياته ليصل إلى 90 دولة يمثلون قارات العالم، وكذلك الشكر موصول لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعم سموها اللامحدود للمهرجان والرياضة النسائية عامة ورياضة الفروسية خاصة.

إشادة



العامري: الفارسات أصبحن أكثر تطوّراً

أثنى عبدالله العامري مدرب الخيول على سباقات السيدات، ذاكراً أنها أصبحت أكثر تطوراً من السابق، وأن الفارسات يجنين ثمار اهتمامهن بالتدريبات والمجهود الكبير المبذول من جانبهن وقال: لاحظنا في سباق أم الإمارات أن الفارسات تعاملن بطريقة جيدة مع السباق والبعض منهن تميز بالخبرة في قيادة الخيل والبداية الهادئة، وهذا يؤكد تطور مستوى الفارسات وتقدم رياضة الفروسية الخاصة بالسيدات.

وقال عبدالله العامري إن مستوى السباق الثالث في الموسم الجديد كان مبشراً بموسم حافل لأن الأداء كان جيداً وشهد منافسة قوية للفوز باللقب ونيل المراكز الأولى.