ثنائية لخيول رئيس الدولة في مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

واصلت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تألقها اللافت في مضمار نادي العين لسباقات الخيول، فبعد فوزها الأسبوع الماضي بثنائية، عادت لتكرر السيناريو، وتحصل على الثنائية للمرة الثانية على التوالي، في السباق الثاني للمضمار العيناوي، وذلك عبر الفرس (مراحب) بقيادة إيريك ليمارتنيل، والتي توجت بلقب السباق المقام في الشوط الرابع للأمسية، وأكملت المهرة «فاهيدا»، بقيادة أوليفيه دوليز الثنائية، بانتزاعها المركز الأول في سباق سيح بن عمار بالشوط الخامس. وكان مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، استضاف في الخامسة من مساء الجمعة، ثاني سباقاته للموسم الجديد، وذلك بمشاركة 95 خيلاً، تنافست على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 490 ألف درهم، وتضمن الحفل 7 أشواط، خصصت جميعها للخيل العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الثاني، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وللمرة الثانية على التوالي وشهد الحفل وتوج الفائزين، فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

«فاهيدا» تؤكد جدارتها

أكدت المهرة «فاهيدا»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جدارتها لتنتزع المركز الأول في سباق سيح بن عمار بالشوط الخامس المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوقلمسافة 2000 متر تكافؤ، بمشاركة 12 خيلاً،، ونجحت المهرة الفائزة بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة أوليفيه دوليز، في تخطى منافسيها واحداً تلو الآخر، لتتصدر السباق بجدارة، وتتوج بالمركز الأول، قاطعة مسافة السباق في زمن قدره (2:20.40) دقيقة، بفارق رقبة عن أقرب منافسيها، صاحب المركز الثاني الجواد (إيه إف الباهر)، لخالد خليفة النابودة.

«جاب يجود» بطلاً لفلج هزاع

حصل المهر «جاب يجود»، لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وإشراف عرفان إلهي، وقيادة رويستون فرنش، على لقب سباق فلج هزاع بالشوط السابع الأخير في الأمسية، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً، تسابقت لمسافة 1000 متر تكافؤ،وبعد منافسة غاية في الإثارة بين عدد من الخيول، ضاعف المهر الفائز من سرعته في الأمتار الأخيرة، ليصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره (1:05.63) دقيقة، بفارق طول عن صاحبة المركز الثاني الفرس «جوري»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

«فهد» يتوج بلقب عود التوبة

فاز الجواد «فهد»، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف أحمد المحيربي، بلقب كأس عود التوبة بالشوط السادس المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات وما فوق، تصنيف (35 -55) لمسافة 1400 متر تكافؤ، بمشاركة 15 خيلاً، ، وبعد منافسة مثيرة، امتدت حتى اللحظات الأخيرة، استطاع الجواد الفائز أن يتخطى منافسه بفارق (رأس)، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:36.63 دقيقة، وحل في المركز الثاني الجواد «إيه إف المحلب»، لخالد خليفة النابودة، بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي.

«جيرفيز» يظفر بلقب الهيلي

ظفر الجواد «جيرفيز» لجمعة مبارك الجنيبي، بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي، بلقب سباق الهيلي، في الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بمشاركة 15 خيلاً، تسابقت لمسافة 1600 متر، ، وشهد هذا الشوط إثارة بالغة، استمرت حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يتمكن الجواد الفائز من الوصول أولاً، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:38.75 دقيقة، وبفارق طول عن صاحب المركز الثاني المهر «سولار شاور»، لصالح عمر علي بن حيدر، بقيادة الفارس وليام لي وإشراف هلال العلوي.

« الوجود» بطلاً لشعبية الروضة

انتزع «إيه إف الوجود»، لبطي أحمد راشد عبد الله الشامسي، بقيادة إليون هنريك شافير وإشراف أحمد الشامسي، لقب شعبية الروضة بالشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة ، بمشاركة 12 خيلاً، تسابقت لمسافة 1600 متر، وشهد هذا الشوط تنافساً محموماً بين الخيول المتسابقة، استمر حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يهيمن الجواد الرمادي على زمام الأمور، ليصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:52.78 دقيقة، بفارق ربع طول عن صاحبة المركز الثاني المهرة «طاقة»، لخليفة مطر محمد مطر النيادي، بقيادة الفارس أنس السيابي وإشراف خليفة النيادي.

«مراحب» تتألق في المقام

تألقت الفرس «مراحب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة باتريك كوسجراف، وفازت بالمركز الأول في سباق المقام بالشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 12 خيلاً، تسابقت لمسافة 1600 متر،، وكما كان متوقعاً، نجحت الفرس الشقراء، في تخطي المتنافسين بجدارة واقتدار، لتصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعة مسافة السباق في زمن قدره (1:52.73 دقيقة، بفارق 2:25 طول عن صاحب المركز الثاني، المهر (إيه إف أجود)، لخالد خليفة النابودة، وإشراف إرنست أورتيل وقيادة فارس الإسطبلات تاغ أوشي.