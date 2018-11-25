88 خيلاً تتنافس على 490 ألف درهم بمضمار أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ستكون الإثارة حاضرة مساء اليوم في مضمار نادي أبوظبي للفروسية الذي يحتضن ثالث سباقات الخيول في الموسم الجديد خلال 6 أشواط ساخنة للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الثاني، بمشاركة 88 خيلاً، تتنافس على إجمالي جوائز مالية بقيمة 490 ألف درهم، ويبرز في الحفل، الشوط الثالث على لقب سباق الريم للتكافؤ الذي يشهد مشاركة 11 من نخبة الخيول.

ويبدأ الحفل عند الخامسة مساء بالشوط الأول على لقب سباق بينونة لمسافة 1400 متر يتنافس خلاله 15 خيلاً وتبلغ جوائزه المالية 80 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة في هذا الشوط «إلعال» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف إيريك ليمارتنيل، وكان «إلعال» قد حقق الفوز بلقب سباق المبتدئة في افتتاح سباقات مضمار نادي أبوظبي للفروسية هذا الموسم، ويبرز أيضاً «إس إس جلمود» لأحمد سعيد المزروعي بقيادة اشتيبان مازورز.

الخبيرة للتكافؤ

وفي الشوط الثاني من الحفل يقام سباق الخبيرة للتكافؤ، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1400 متر بمشاركة 14 خيلاً ومن المرشحين للقب، «دريم دبي» لمحمد خليفة البسطي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، بجانب «ذي نيو مهراجا» للأخوة آفني، شارنش، نيراف كابور، بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش .

ويشهد الشوط الثالث سباق الزاهية عند السادسة مساء لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً ، ويشارك في هذا الشوط مجموعة من الخيول المتميزة وأبرزها «رعد مسقط» لمحبوب محمد الهشماني بقيادة عبد العزيز البلوشي ، و«صمود» لياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة الفارس المتألق ريتشارد مولن،، ويدخل منافساً بقوة «إيه إف صعب» لخالد النابودة ..

الرأس الأخضر

ويتواصل الحفل في الشوط الرابع على لقب سباق الرأس الأخضر للتكافؤ بمشاركة حصة كاملة من الخيول لمسافة 1600 متر، ومن أبرز المرشحين للقب «دانة» لخالد النابودة بقيادة تاغ أوشي، و«إم أتش أريب» لمنصور خليفة بن حبتور بقيادة كونور بيسلي ، بجانب «نواف كيه بي» لفريق بايرلي .أما الشوط الخامس فيشهد سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر بمشاركة 16 خيلاً ، ويبرز في هذا الشوط «إيه إف كافو» لخالد النابودة بقيادة ريتشارد مولن، و«كارلوس دو كارير» لأحمد سعيد المزروعي ، إضافة إلى «إم إتش رياح الشمال» لمنصور خليفة بن حبتور.

شوط الختام

ويختتم الحفل عند السابعة والنصف مساء بأبرز الأشواط على لقب سباق جزيرة الريم للتكافؤ بمشاركة 11 خيلاً وتتسابق لمسافة 1600 متر، ومن الخيول المرشحة بقوة «جارنيش» لإسطبلات العجبان بقيادة سام هتشكوت ، و«إم إتش تواق» لمنصور خليفة سلطان و«المبهر» للخيالة السلطانية العُمانية .