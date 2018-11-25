النعيمي: دعم فاطمة بنت مبارك حفز الفارسات

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

ثمّن عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) لرياضة الفروسية وتنظيم السباق الخاص بالسيدات ذاكراً أن دعمها أسهم في تطوير هذه الرياضة بشكل واضح وحفز الفارسات في سباق أمس، وثمن النعيمي أيضاً دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مؤكداً أن سموه دعم الفروسية في كل العالم حتى وصلت رياضة الفروسية في الإمارات إلى مرحلة متقدمة وهذا يؤكد بعد نظر سموه وتوجهه العالمي.

وأكد سلطان النعيمي أن تنظيم سباق أم الإمارات يمثل دعماً كبيراً للاسطبلات الخاصة وللمرأة والفارسات، واصفاً السباق بالناجح والمتميز ذاكراً أن محصلته كانت أكثر من ممتازة، وأنه شهد التزاماً كبيراً بالقانون وأداء جيداً من الفارسات وكلها نتائج إيجابية تدعم مستقبل السباقات في الدولة .