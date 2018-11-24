«كوزمو شارلي» يتوج بطلاً للشوط الرئيسي في سباق «ميدان»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا وخالد المهيري

حفلت الأمسية الثالثة لمضمار «ميدان» العالمي بالكثير من المفاجآت القوية، حيث اقتنص «كواسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع «كأس بيبي آند تشايلد» لمسافة 1200 متر، فيما نال «كوزمو شارلي» لرمضان قاديروف لقب الشوط الخامس الرئيسي برعاية «غلف نيوز. دوت كوم» لمسافة 1600 متر.

وفجر «ايه. اس. عجيب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي مفاجأة من العيار الثقيل عبر إحرازه لقب الشوط الأول «بطولة بني ياس» للخيول العربية لمسافة 1400 متر للفئة الثانية.

شهد الأمسية الثالثة لمضمار «ميدان»، الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، وسعيد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ومليح البسطي نائب رئيس مجلس إدارة «ميدان» ومدير السباقات بمضمار «ميدان»، وجمهور غفير من محبي الفروسية.

«ايه. اس. عجيب» بطل الأول

خطف «إيه. إس. عجيب» المملوك للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي لقب الشوط الأول «بطولة بني ياس» للخيول العربية لمسافة 1400 متر للفئة الثانية بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف إبراهيم أصيل، مسجلاً زمناً قدره 1.33.91 دقيقة بفارق أنف عن المهرة المرشحة «مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة الفارس فابريس فيرون، وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، فيما جاء «كاكوات دي يوزولس» لأبوظبي ريسينغ في المركز الثالث بقيادة وليام لي وإشراف المدرب هلال العلوي. تنافس للفوز باللقب 16 خيلاً.

وعقب ختام الشوط، قامت ميهاك تانيجا مديرة العلاقات العامة بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم إبراهيم أصيل كأس الفوز إنابة عن المالك.

«الشامخة» تنتزع الثاني

انتزعت المهرة «الشامخة» لماجد علي المرزوقي لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «إنسايد آوت» بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلاً زمناً قدره 1.27.83 دقيقة، بفارق رقبة عن «فوجي فلايت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة زفير زياني وإشراف المدرب سانديب جاداف، فيما جاءت «حبه» لعلي العنيزي في المركز الثالث بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون.

تنافس في الشوط 10 خيول متقاربة المستوى، ولذلك كان الفارق ضئيلاً بين البطلة والوصيفة عند خط النهاية.

وفي ختام الشوط قامت ماريد والش وريتيكا فاتنجار بتسليم جائزة إلى المدرب دوغ واتسون.

«لافاسبين» يواصل تألقه

وواصل «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد تألقه محققاً فوزه الثاني على التوالي بمضمار «ميدان»، حيث نال لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «فرايداي»، وذلك بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.12.67 دقيقة، وبفارق 5 أطوال عن «الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة فرناندو جارا، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، فيما جاء «إيجابي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف دوغ واتسون.

تنافس في الشوط 8 خيول من بينها «شجي» و«موسر»، و«شافي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«فاينال ريكونينج» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

عقب ختام الشوط، قامت مرينال شكير المحررة في «فرايداي» بتتويج أبطال الشوط.

«كواسر» بطل الرابع

توج «كواسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بطلاً للشوط الرابع «كأس بيبي آند تشايلد» لمسافة 1200 متر سباق المبتدئة، وذلك بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.13.50 دقيقة بفارق رقبة عن «بيتشكومبر باي» لمالكه إيه. سي الينجتون بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف ساتيش سيمار، فيما جاء «كودد» لمحمد خليفة البسطي في المركز الثالث بقيادة سام هتشكوت. تنافس في الشوط 14 خيلاً.

وعقب ختام الشوط، قامت تابيتا باردا بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، جائزة الفوز إنابة عن المالك.

«كوزمو شارلي» بطل الرئيسي

ظفر «كوزمو شارلي» لرمضان قاديروف بلقب الشوط الخامس الرئيسي برعاية «غلف نيوز. دوت كوم»، والذي بلغت قيمة جائزته 240 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.38.19 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جورج بيكل، وإشراف دوغ واتسون، فيما جاء «روديني» لعبدالله سعيد النابودة في المركز الثالث بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

تنافس على اللقب 12 خيلاً من بينها «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وعقب ختام الشوط قام سانديب سوفارنا ومهير مرشد، بتتويج الأبطال، حيث تسلم جائزة الفوز المدرب دوغ واتسون.

«بو شارت» ينال الإعجاب

نال المهر «بوشارت» لفريق البيت متوحد إعجاب عشاقه ومعجبيه، بانتزاعه لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وذلك بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.26.52 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «مورايفيلد» لنقابة بورسلي للسباقات بقيدة باتريك كوسجراف.

فيما جاء «محترم» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة بن كورتيس وإشراف المدرب مصبح المهيري.

تنافس في الشوط 14 خيلاً متقارب المستوى.

وفي ختام الشوط، قام أنشومان جوشي بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم المدرب ساتيش سيمار جائزة الفوز إنابة عن المالك.

«كوارتير» نجم الختام

نال «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط السابع والأخير لمسافة 2000 متر، وذلك بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 2.07.29 دقيقة، بفارق طول وربع الطول عن «جندو جدو» لحمد راشد بن غدير بقيادة زفير زياني، وإشراف سانديب جاداف.

وجاء في المركز الثالث «فيلوسفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف سانديب جاداف.

وعقب ختام الشوط، قام سوني توماس وبريا ناير بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم المدرب علي الرايحي الكأس إنابة عن المالك.

فرحة



«الشامخة» مهرة المستقبل

أعرب بدر عبد الكريم وأحمد النقبي اللذان تسلما جائزة الفوز إنابة عن ماجد المرزوقي، أنهما لم يتوقعا الفوز المهرة "الشامخة" خاصة في بداية الانطلاقة، حيث كانت متأخرة في الترتيب، ولكنها في آخر 200 متر قلبت التوقعات وظهرت بمستوى مغاير، حيث انطلقت بسرعة فائقة لتنتزع اللقب بأداء رائع. وذكرا خل تصريحهما لـ«البيان ا الرياضي» أن هذه أول مشاركة ل "الشامخة" في الدولة وتم استقدامها من أميركا، وتوقعا المستقبل المشرف أمامها وستكون نجمة لامعة مستقبلاً.

إشادة



ساتيش سيمار: نرشّح «لافاسبين »للكرنفال

أشاد المدرب ساتيش سيمار بالأداء المتميز الذي قدمه «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد مما أهله للفوز بلقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، وهذا يعد الفوز الثاني له على التوالي في هذه المسافة بمضمار «ميدان».

وقال ساتيش إن البطل تم شراؤه من مزاد غودلفين و يعتبر مناسباً في سباقات السرعة، وقد جربناه في مسافة 1400 متر العام الماضي بمضمار جبل علي و لكن المسافة لم تناسبه وحل بالمركز الثالث.

وأكد ساتيش سيمار أن مستوى البطل هذا يؤهله للمشاركة في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي. وعن بطل الشوط السادس «بوشارت » علق ساتيش قائ «إن عودة البطل ا للسباقات يعتبر معجزة خاصة بعد تعرضه لإصابة خطيرة لم يتوقع أحد أن يعود بعدها للحياة ناهيك عن المنافسة في السباقات .

سالم السبوسي: «كواسر» فاجأنا ونتوقع له مستقبلاً باهراً



عبر سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن سعادته البالغة بفوز «كواسر» بلقب الشوط الرابع في الأمسية الثالثة لمضمار ميدان.

وأضاف سالم السبوسي، إن البطل «كواسر» فاجأنا باقتناصه اللقب، خاصة أنه قدم إلى دبي قبل شهرين، وتوقعنا بأن يقدم أداء جيد في السباقات، ولكن البطل قدم أداء متميزا خلال الشوط الرابع. وتوقع سالم السبوسي، مستقبلا باهرا للبطل «كواسر» في السباقات المقبلة.





مشاركة أولى



ومن جانبه، أشاد المدرب مصبح المهيري، بالأداء المميز الذي قدمه «كواسر» في مشاركته الأولى على مضامير الدولة.



وقال مصبح المهيري، إن نتائج البطل على المضامير البريطانية كانت مشجعة، ودلت على أنه حصان قادر على المنافسة. وأضاف مصبح المهيري، إن البطل ظهر مستواه القوي خلال التمارين في الإسطبل، و أعطى مؤشرا قويا بأنه قادر على المشاركة. وقال المهيري، إن المنافسة ناسبته جدا، وقد يشارك في سباقات الـ 1400 متر مستقبلا.





إبراهيم أصيل: نفخر بالفوز الكبير

أشاد المدرب إبراهيم أصيل بالإنجاز الكبير الذي حققه «إيه اس عجيب » بلقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية للفئة الثانية، معرباً عن فخره وإعزازه وسعادته بذلك الفوز الذي يتحقق على مضمار «ميدان» العالمي للمرة الأولى لمالكه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي موجهاً التهنئة وإهداءه إنجاز الفوز باللقب.

وقال أصيل في تصريح ل«البيان الرياضي» إن البطل سبق له الفوز بمضمار أبوظبي في سباق قوائم ثم حقق الفوز بمضمار العين في سباق «هيبة16 » مارس الماضي.

وأضاف قائ إن البطل سبق له ا التدريب على أرضية مضمار «ميدان » حتى يتأقلم عليها وبالفعل كانت الأرضية مناسبة له ولم يجد صعوبة تذكر في تصدر السباق في بدايته ثم محافظته على الصدارة حتى خط النهاية بالرغم من المنافسة الشرسة من «مواهب».

وأعلن المدرب أصيل أنه يشرف على تدريب 15 خيلاً بالشارقة وأنه أمضى 3 سنوات في مهنة التدريب ويجد تعاوناً من الإدارة والطاقم الذي يعمل معه متمنياً المزيد من الإنجازات في السباقات المقبلة.