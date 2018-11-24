سباق كأس «أم الإمارات» للسيدات في الوثبة اليوم

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة في السادسة والنصف من صباح اليوم، انطلاق سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) للسيدات للقدرة، لملاك الاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، وينظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة التي خصصت 4 سيارات دفع رباعي للفائزات الأربع الأوائل في السباق، الذي يقام بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية. واكتملت الاستعدادات في موقع الحدث الخاص بالتنظيم، وتم تجهيز محاور السباق وتحديد ألوانها لتسهيل مهمة الفارسات المشاركات في السباق.

المراحل

وتم تقسيم السباق إلى أربع مراحل، وجاء ترسيم المرحلة الأولى منه لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كلم تم ترسيمها باللون الأصفر، والثالثة لمسافة 19 كلم باللون الأحمر، والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 16 كلم تم ترسيمها باللون الأبيض.

فيما اكتملت يوم أمس إجراءات الفحص البيطري على الخيول المشاركة، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق الشروط الموضوعة، وتقرر أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كيلوجراماً، على أن تكون فترة الراحة ما بين المراحل الأربع للسباق من 40 إلى 50 دقيقة.

الضوابط

ووضعت اللجنة المنظمة أيضاً عدداً من الضوابط التي يتوجب على الفارسات والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية، وشددت اللجنة على عدم استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، مع التأكيد على أهمية عرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق، كما يمنع إعطاء الماء أو أي نوع من المساعدة من داخل السيارات.

الاستعدادات

من جانبه قال عدنان سلطان سيف النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، إن جميع الترتيبات الخاصة بالسباق اكتملت وسارت على نحو جيد حتى يعكس السباق الصورة المشرفة لدولة الإمارات ويؤكد القدرة على تنظيم السباقات بطريقة جيدة ونموذجية بعد أن أصبحت دولة الإمارات رقماً مهماً في خارطة الفروسية العالمية.

وتمنى المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية أن يخرج السباق الذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة عريضة، بصورة طبيعية تعكس التطور الكبير لسباقات القدرة في الإمارات، مشيراً إلى أن سباقات الموسم الجديد السابقة أكدت الالتزام بكافة التعليمات والتعاون مع اللجان المنظمة الشيء الذي انعكس إيجاباً على الأداء وحقق نجاحاً بشكل متميز. وتوجه النعيمي بالشكر للرعاة الرسميين لهذا السباق، على الإسهامات العديدة التي يقدمونها في دعم أنشطة الفروسية بشكل عام وسباقات القدرة بشكل خاص، وقال إن ذلك عاد عليهم بنتائج إيجابية وحفزهم على مواصلة الاستثمار في الشراكة التي تهدف إلى التطوير، وأثنى أيضاً على الدور الذي تقوم به أجهزة الإعلام المختلفة في تغطية السباقات.

80

يتزامن مع سباق أم الإمارات للقدرة، سباق القدرة لمسافة 80 كلم، والذي ينطلق عند الساعة السابعة صباحاً، على 3 أشواط لمسافات 39، 23، 18 كلم، ويشهد مشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات.