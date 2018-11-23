«الإمارات للشحن» تنقل «كروس كاونتر» الفائز بكأس ملبورن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نقلت الإمارات للشحن الجوي المهر الفائز بـ«كأس ملبورن 2018»، من ملبورن الأسترالية إلى دبي، وكان «كروس كاونتر»، البالغ من العمر ثلاث سنوات والمنحدر من اسطبلات جودلفين، قد حقق إنجازاً تاريخياً بفوزه بالنسخة الـ158 من البطولة التي أقيمت 6 نوفمبر الجاري، ويعد كأس ملبورن مناسبة وطنية في أستراليا، حيث تتوقف الأنشطة في البلاد خلال السباق ويتسمر الجميع أمام الشاشات في انتظار نتيجته، وسافر «كروس كاونتر» من ملبورن إلى دبي، على متن إحدى طائرات الشحن البوينغ 777 التابعة للإمارات للشحن الجوي برفقة 7 من خيول جودلفين، هي: «فولكسوود» و«بنباتل» و«بلير هاوس» و«إيموشنلس» و«كوميكاس» و«بست سوليوشن» و«برايز ماني»، ويعد نقل الخيول من الأعمال المعتادة لـ«الإمارات للشحن الجوي»، حيث تنقل سنوياً خيولاً أصيلة عبر العالم، من ضمنها خيول جودلفين، للمشاركة في مختلف السباقات والفعاليات.

وشغلت الناقلة خلال هذا العام، طائراتها لنقل المجموعة الأكبر من الخيول المشاركة في دورة ألعاب الفروسية العالمية «ترايون 2018» التي نظمها الاتحاد العالمي للفروسية، حيث قامت بنقل 500 خيل على 19 رحلة شحن من مدينة لييج البلجيكية إلى غرينفيل- سبارتنبرغ في الولايات المتحدة الأميركية، كما نقلت الإمارات للشحن الجوي سابقاً خيولاً للمشاركة في بطولة لونجين العالمية وكأس دبي العالمي.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن الجوي: نهنىء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجودلفين على هذا الانتصار التاريخي في واحد من أهم سباقات الخيول في العالم.