95 خيلاً تتنافس في ثاني سباقات العين

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبدالله

عشاق سباقات الخيل سيكونون على موعد جديد مع الإثارة والتشويق، عندما يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف في الخامسة من مساء اليوم، ثاني سباقاته للموسم الجديد، وذلك بمشاركة 95 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية، تبلغ قيمتها الإجمالية 490 ألف درهم، ويتضمن الحفل 7 أشواط خصصت جميعها للخيل العربية الأصيلة باستثناء الشوط الثاني، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وللمرة الثانية على التوالي.

استهلالية للمبتدئة

وفي الشوط الأول، تتسابق الخيول المبتدئة من الإنتاج المحلي لمسافة 1600م وهو الشوط المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة، فيما خصص الشوط الثالث للخيول غير المصنفة وتشارك فيه 12 خيلاً، تبحث جميعها عن اللقب الأول، لمسافة تبلغ 1600 م، وتعتبر المهرة (عفراء) من أبرز المرشحين للفوز باللقب وهناك أيضاً (راسي الخالدية)، و(ايه اف الوجود)، وأما ثالث سباقات المبتدئة فسيكون بالشوط الرابع للأمسية، والذي خصص للخيول عمر أربع سنوات وما فوق وتبلغ مسافة السباق 1600م، ويعتبر (مراحب) أحد أقوى المرشحين للقب، وهناك أيضاً كل من (جلوري داي)، و(ايه اف أجواد).

الخيول المهجنة

وخصص الشوط الثاني من الأمسية للخيول المهجنة الأصيلة، وهو رابع أشواط المبتدئة بالحفل، حيث تشارك فيه الخيول عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر، وتبرز منها ثلاثة خيول للمدرب هلال العلوي وهي (وايت سكاي)، و(سولار شاور)، و(كرافتينج)، كما يدفع المدرب سيمار بالثنائي (كينج شادو) بقيادة كوسجريف، و(ايجلز ستير) الذي يعتلى صهوته الفارس ريتشارد مولن.

تشويق في الخامس

وخصص الشوط الخامس بالحفل، وهو شوط التشويق والإثارة، للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات وما فوق تصنيف (0 -60) لمسافة 2000 م تكافؤ، ومن الخيل المرشحة الجواد (آر بي بيرنينج) الذي يقوده الفارس (كوسجريف) ويبرز أيضاً ( يلاب النايف) الذي يتطلع لتحقيق فوزه الرابع بهذا المضمار، و(ايه اف الباهر)، بقيادة فارس الإسطبلات تاج أوشيه، و(داسان دي ايه)، الذي يقوده الفارس كيرتس، ولا يمكن تجاهل كل من (فهيدة) و(حرير الريف) دون ضمهما إلى قائمة المنافسين الأقوياء في هذا الشوط.

منافسة مثيرة

وبعد خسارته اللقب الذي كان قريباً منه الأسبوع الماضي بالمضمار العيناوي، يسعى الجواد (فهد) لتحقيق فوزه الثاني عندما يشارك في الشوط السادس من الأمسية ضمن الخيول عمر أربع سنوات وما فوق تصنيف (35 -55) لمسافة 1400 م تكافؤ، ولكن على ابن الفحل (مهاب)، أن يتجاوز كل من الفرس (ايه اف ماكرة) بقيادة تاج أوشيه، و(جاهز) الذي سبق أن حل رابعاً في هذا المضمار نهاية الأسبوع الماضي، وهناك أيضاً الجواد الطامح للفوز (ايه اف المحلب) بقيادة هارا والذي سبق له الفوز بهذا المضمار في الموسم الماضي.

شوط الختام

وخصص الشوط السابع والختامي لحفل الأمسية للخيول العربية الأصيلة والتي تتسابق لمسافة 1000 م تكافؤ، وتشارك في هذا الشوط 15 خيلاً، وينتظر أن يشهد الشوط إثارة بالغة قياساً على تقارب مستويات الخيول المتسابقة والتي يبرز منها (جوري) بقيادة الفارس كوسجريف، والتي سبق لها الفوز باللقب في هذا المضمار الأسبوع الماضي، غير أن الأمر سيكون مختلفاً هذه المرة إذ يتوجب عليها أن تبذل جهوداً مضاعفة إذا ما أرادت أن تكرر الفوز بالنظر لوجود منافسين أقوياء حيث يتواجد (وول ستريت ووتش) الذي يقوده بيسلي كونه الأعلى تصنيفاً، وهناك أيضاً (ايه اف ثبور)، (طارحة الذهب)، و(الجازي) التي سبق أن حققت الفوز بمضمار الشارقة على مسافة أطول، ولا يمكن تجاهل (أصيل) بقيادة الفارس ريتشارد مولن، ورفيقه في الإسطبل (رداد الخيل) بقيادة بن كيرتس.

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يتضمن السباق العيناوي الثاني في الموسم الحالي، أربعة سباقات للمبتدئة، منها ثلاثة للخيول العربية الأصيلة وواحد للمهجنة، وكما درجت العادة سيكون الشوط الأول خارج ترشيحات الجمهور.