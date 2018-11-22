133 ألف درهم جوائز الجمهور في مسابقات الترشيحات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات المضمار العالمي مبلغ 133 ألفاً و250 درهماً قيمة جوائز الترشيحات للجمهور في سباق اليوم.

وينال الفائز في مسابقة الترشيحات للأشواط الستة مبلغ 32 ألفاً و250 درهماً، وينال من يرشح 5 خيول فائزة في الأشواط الستة مبلغ 6 آلاف درهم.

ويحصل من يرشح 4 خيول فائزة في الأشواط الستة، على مبلغ 4 آلاف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة، مبلغ 15 ألف درهم، ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى، مبلغ 15 ألف درهم، وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة على مبلغ 15 ألف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الأشواط الثلاثية مبلغ 24 ألف درهم. ويحصل الفائز في جائزة الترضية للأشواط الثلاثية على مبلغ 2000 درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس على مبلغ 5000 درهم.

ويكسب الفائز في مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير على مبلغ 15 ألف درهم.

على المشاركين في مسابقة السوبر هاي فايف القيام باختيار الخيول التي يتوقع حصولها على المراكز الخمسة الأولى بالتسلسل الصحيح للشوط الأخير بالبرنامج.

يجب تعبئة الاستمارات وإيداعها في الصناديق المخصصة بموعد أقصاه الساعة 6.15 مساء «أي قبل 15 دقيقة من انطلاقة الشوط الأول في أمسية السباق التي تشتمل على ستة «أشواط بالبرنامج أو في تمام الساعة 6.50 مساء قبل 15 دقيقة من انطلاقة الشوط الثاني في أمسية السباق، التي تشتمل على 7 أشواط بالبرنامج الاشتراك في مسابقة السوبر فيكتا مجاني، وتوزع الاستمارات الخاصة بذلك عند بوابات الدخول. وتم تخصيص المسابقة للشوط الخامس بالبرنامج لكل أمسية سباق، وتتيح الفرصة للفائز للحصول على جائزة مالية وقدرها 5000 درهم كحد أدنى.

على المشارك القيام باختيار الخيول التي يتوقع حصولها على المراكز الأربعة الأولى بالتسلسل الرسمي الصحيح والمعلن للشوط الخامس بالبرنامج الاشتراك في مسابقة الترشيحات للأشواط الستة مجاني، وتوزع الاستمارات عند بوابات الدخول. على المشارك القيام بترشيح الخيول التي يتوقع فوزها في كل مسابقة على حدة مع فرصة الفوز. بجوائز نقدية في كل أمسية سباق.

توزع استمارات الترشيحات الخاصة بجميع المسابقات حتى الساعة 6.05 مساء «قبل 25 دقيقة من انطلاق الشوط الأول في أمسية السباق التي تشتمل على 6 أشواط.