مركز الإمارات يحتضن منافسات الأسبوع 7 لدوري القفز اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق عصر اليوم، بمركز الإمارات للفروسية في دبي، فعاليات الأسبوع 7 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، في نسخته الثامنة، برعاية لونجين، وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبالتعاون مع مركز الإمارات للفروسية، وتشتمل المنافسات على 11 شوطاً، تجرى على مدى يومين، تقام خمسة أشواط منها اليوم، وتستكمل بقيتها يوم غد الجمعة، خلال فترتين، صباحية ومسائية.

منافسات الأسبوع 7 لدوري القفز، هي الفعالية الثانية لقفز الحواجز التي يستضيفها المركز على ميدانه الرملي عند منتجع باب الشمس خلال الموسم الحالي، والتي بدأها بمنافسات الأسبوع الثالث للدوري شهر أكتوبر الماضي.

والأشواط التي ستقام اليوم، جميعها بمواصفات الجولة الواحدة، وتتراوح ارتفاعات حواجزها بين (110 ـ 135) سم حسب الفئات، وأشواط الغد تبدأ في الفترة الصباحية بشوط مخصص للفرسان الأطفال من جولة واحدة على حواجز (110) سم.

والجدير ذكره، أن المصمم الدولي الألماني فوكر سميث، هو من سيقوم بتصميم مسارات المنافسات إمعاناً من اتحاد الفروسية، في الارتقاء بمستوى الأداء الميداني لفرسان القفز، وتأهيلاً لخيولهم، بهدف إعدادهم من خلال منافسات الدوري للمشاركة في البطولات الدولية، باختلاف الرؤى الفنية والتصميمات الدولية في عالم رياضة قفز الحواجز، وكان قد سبقه الدولي علي مهاجر، بتصميمه لمسارات الأسابيع الأربعة الأولى بالموسم، ثلاثة منها في نادي الشارقة للفروسية، وواحد في مركز الإمارات للفروسية في دبي، والدولي عاطف شوقي مصمم مسارات الأسبوع الخامس للدوري بنادي العين للفروسية والرماية والغولف.