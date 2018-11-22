«مواهب» أبرز مرشحات «بني ياس» للخيول العربية

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

يشهد مضمار ميدان العالمي في السادسة والنصف من مساء اليوم، انطلاقة السباق الثالث في الموسم الجديد، ويشتمل على 7 أشواط مثيرة، أبرزها الشوط الأول الافتتاحي المخصص للخيول العربية الأصيلة «بني ياس»، ويتنافس خلاله 14 خيلاً قوياً، إلى جانب الشوط الخامس الرئيس للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة الميل، وجائزته 240 ألف درهم. ويتوقع أن تشهد مسابقة الترشيحات للجمهور، تنافساً مثيراً، خاصة أن الجوائز المالية المخصصة للفائزين تبلغ في مجموعها 133 ألف درهم.

شوط «بني ياس»

يتوقع أن يشهد الشوط الأول الافتتاحي «بني ياس» لمسافة 1400 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية، ومجموع جوائزه 195 ألف دهم، صراعاً ساخناً بين 14 خيلاً عربياً، أبرزهم «مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب ايريك ليمارتنيل.

وأبرز المنافسين على اللقب «كاكويت دي بوزولس» لأبوظبي ريسينغ، بقيادة وليم لي وإشراف هلال العلوي، «فؤاد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون، «إيه في السجنجل» لخالد خليفة النابودة، بقيادة تاغ أوشي وإشراف ايريك ليمارتنيل، و«آربي. تورش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة الفارس باتريك كوسجريف وإشراف ايريك ليمارتنيل، «الجازي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة فيرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «آربي مادي مويسل» لمحمد حبيب الرضا، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف دوغ واتسون.

ويتطلع لانتزاع لقب الشوط كل من: «ميرنا» لـ «ياس لادارة سباقات الخيل»، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف روالي، «إئي إس عجيب» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بقيادة سام هتشكوت وإشراف آدم أصيل، «آربي سموكن ريتش» لخليفة أحمد خليفة المزروعي، بقيادة رويستن فرنش وإشراف سعيد المزروعي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، والذي تبلغ قيمة جائزته 165 ألف درهم، مشاركة 10 خيول قوية، مستواها متقارب، ما يعني قوة المنافسة وتوقع مفاجأة بالشوط.

ويتصدر المشاركين «الحياتي» لمالكه إسماعيل محمد، بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد.

ومن أبرز المنافسين «فوغي فلايت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة زفير زياني وإشراف سانديب جاداف، «الشامخ» لماجد علي المرزوقي، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف، «ليدي بارما» ذا بارمر فاميلي، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «ليدي وداد» لمحمد بن طوق المري، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون،.

الشوط الثالث

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، ومجموع جائزته 190 ألف درهم، صراعاً شرساً بين 8 خيول قوية، يتصدرها «إيجابي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين دونيل وإشراف دوغ واتسون.

وأبرز المنافسين على اللقب: «شافي»، «شجي» «موسر»، «الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «فاينال ريكونينغ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف نيكولاي باشارو، «لافاسبن» لمحمد خليل أحمد، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

الشوط الرابع

ينتظر أن يشهد الشوط الرابع لمسافة 1200 متر للخيول المبتدئة، والذي تبلغ قيمة جائزته 165 ألف درهم، تنافساً ساخناً ومثيراً بين 14 خيلاً يتصدرهم «بيتش كومبر باي»، بقيادة ريتشارد مولن باشراف ساتيش سيمار.

وأبرز المرشحين للقب «كواسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وإشراف مصبح المهيري، «كودد» و«إيست آسيا» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة سام هتشكوت وباتريك دوبس، «هوكل بوك» لبدر عبد الله المطوع، بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف أحمد بن حرمش.

الشوط الرئيس

يعتبر الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، والذي تبلغ قيمة جائزته المالية 240 ألف درهم، برعاية غلف نيوز. دوت كوم، من أقوى أشواط اليوم، بمشاركة 12 خيلاً قوياً، يتصدرهم «اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جورج بيكل وإشراف دوغ واتسون، إلى جانب «تأمل» و«نذر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وفرناندو جارا.

ويتطلع للفوز باللقب كل من: «روديني» لعبد الله سعيد النابودة، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش،

«بارفيت لفريق برلي بقيادة وليم لي، «كوزمو شارلي» لرمضان قادروف، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «منتصرات» لأحمد بن غليطة المهيري، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف، «آكتيف سبيريت» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية، بقيادة تاغ أوشي وإشراف دوغ واتسون، «سيفاكس» لسلطان علي السبوسي، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف سانديب جاداف.

الشوط السادس

يتوقع أن يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وقيمة جائزته 165 ألف درهم، صراعاً قوياً بين 14 خيلاً، يتصدرها «أريديتي» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة بيرماردو بينهيرو وإشراف راشد بورسلي.

ومن أبرز المشاركين «بينتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف أروين شاربي، «محترم» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، بقيادة بن كيرتس وإشراف مصبح المهيري، و«ستيل لايف» للشيخ عبد العزيز النعيمي، بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «توباكو» و«آرشيك» و«سينكوبيشن» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة سام هتشكوت، دين أونيل و«باتريك دوبس»، «بوشارت» لفريق البيت المتوحد، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «كريميناليستك» لفتحي السيد إقزيمة، بقيادة أوليفيه دولوز وإشراف مصبح المهيري، «ميلتون» لإسماعيل محمد، بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد.

الشوط الختامي

يتوقع أن يشهد الشوط السابع الختامي لمسافة 2000 متر «هانديكاب»، وقيمة جائزته 175 ألف درهم، صراعاً ساخناً بين 14 خيلاً قوياً، يتصدرهم «سي سكيمر» لأبوظبي ريسينغ، بقيادة وليم لي وإشراف هلال العلوي.

ومن أبرز الخيول المشاركة «فيلو سفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سانديب جاداف، «مجيب» و«مستهدف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة أنطونيو فريسو ودين أونيل.

ومن أبرز المنافسين أيضاً «دافق»، «شيبا»، «نايتلي» و«كوارتر فرانسيس» لمحمد خليفة البسطي، «دايركت مساج» لراشد علي الرايحي، بقيادة أوليفيه دولوز، «بوسي دي بولون» لأحمد بن غليطة المهيري، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف.

ترشيحات البيان

الشوط الثاني: فوغي فلايت

الشوط الثالث: إيجابي

الشوط الرابع: كواسر

الشوط الخامس: بارفيت

الشوط السادس: سينكوبيشن

الشوط السابع: مايتلي

ترشيحات الخبراء

الشوط الثاني: الحياتي

الشوط الثالث: إيجابي

الشوط الرابع: كواسر

الشوط الخامس: اتجاه

الشوط السادس: كريمينالستك

الشوط السابع: مايتلي

ترشيحات الملاك

الشوط الثاني: فوغي لايت

الشوط الثالث: إيجابي

الشوط الرابع: كواسر

الشوط الخامس: تأمل

الشوط السادس: سينكوبيشن

الشوط السابع: مايتلي