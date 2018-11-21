«اتحاد الفروسية» ينجح في تغيير قوانين رياضة القدرة

المصدر: Ⅶ المنامة - البيان الرياضي

نجح وفد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، في اعتماد قوانين رياضة القدرة والتحمل لعام 2018 ليتم تطبيقها في العام المقبل.

وترأس الوفد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، بينما ضم كل من عدنان سلطان النعيمي، عضو الاتحاد والمدير العام لنادي أبوظبي للفروسية والعميد الخبير محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية والحكم الدولي أحمد الحمادي مدير مشروع تطوير قوانين القدرة في الاتحاد، ومحمد الناخي عضو لجنة القفز والترويض في الاتحاد، وحسام زميت رئيس قسم القفز والترويض، ومحمود زيود رئيس قسم القدرة والتحمل في الاتحاد، والدكتور علي الطوريسي رئيس قسم البيطرة في الاتحاد، نجحوا.

اجتماع

كان ذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد الدولي للفروسية الذي تم في مدينة المنامة في دولة البحرين الشقيقة على مدار عدة أيام انتهت أمس، وتم التصويت خلال آخر أيام الاجتماع الذي يحضره ممثلون من جميع اتحادات الفروسية الأعضاء في الاتحاد الدولي حول العالم حيث وصلت لما يقرب من 119 دولة، حيث تم التصويت خلال الاجتماع على اعتماد القوانين المطبقة حالياً 2018 بدلاً من القوانين المقترحة من الاتحاد الدولي للفروسية لعام 2019 والتي سعى وفد اتحاد الإمارات للفروسية إلى العمل على تعديلها بما يساهم في تطوير الرياضة ومواكبتها للازدياد الهائل في أعداد الفرسان والخيول والمنافسات داخل الدولة وخارجها.

سعادة

كما أبدى الحضور خلال الاجتماعات سعادتهم بدعم أصحاب السمو شيوخ الإمارات لسباقات القدرة ولجميع رياضات الفروسية داخل الدولة وخارجها، مثنين على الدورات والندوات التي قام بها اتحاد الفروسية قبل بداية الموسم لما لها من أهمية كبرى في تعريف جمهور الخيل بأحدث قوانين الفروسية كافة ونشر ثقافة الفروسية بشكل أوسع، كما بحثت الاجتماعات سبل التطوير والتعاون مع اللجان المنظمة والاتحادات الوطنية وتذليل العقبات التي تواجه الفرسان وحركة الخيول وتنقلها، لتسهيل مشاركة الفرسان وجذب عدد أكبر من المشاركين.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن سعادته بنجاح وفد الاتحاد في مهمته وانتهائه بمخرجات جاءت في مجملها في خدمة الخيل والفروسية عامة ورياضة القدرة والتحمل خاصة، موضحاً فخره بالثقة التي حظي بها الاتحاد الإماراتي من قبل الاتحاد الدولي للفروسية ومن الاتحادات الأخرى حول العالم بالموافقة على التصويت الذي تم على الاستمرار بتطبيق قوانين القدرة المعدلة، كما أرجع هذه الثقة إلى الدعم الكامل والمستمر الذي تلقاه رياضة الفروسية في الداخل والخارج من أصحاب السمو شيوخ الإمارات.

إشادة

بدوره، عبر الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، عن سعادته بقرار الاتحاد الدولي، مبيناً أن هذه النتيجة جاءت بعد جهد كبير واتصالات دائمة مع الاتحاد الدولي على مدار عام كامل بداية من اجتماع الاتحاد الدولي في الأوروغواي العام الماضي مروراً بالمؤتمر الدولي للقدرة والتحمل في دبي وما تخلله من عمل دؤوب مع الاتحاد الدولي والاتحادات الرياضية حول العالم.

نجاح

كما أشاد عدنان سلطان النعيمي، عضو الاتحاد المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية بنجاح وفد الاتحاد الوطني في مهمته والاستمرار في القوانين المطبقة للعام الحالي، معرباً عن فخره باكتساح التصويت والموافقة الكبيرة على القوانين المقترحة من قبل وفد اتحاد الإمارات للفروسية والتي تأتي من خلال الثقة الواسعة التي تحظى بها الدولة والعلاقات القوية مع الاتحادات الرياضية حول العالم ومع الاتحاد الدولي للفروسية.

جهود

أعلن العميد الخبير محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية عن سعادته بنجاح جهود وفد الإمارات في تعديل قوانين رياضة القدرة والتحمل واستمرار العمل بها وأضاف: هذه النتيجة جاءت بعد جهد كبير وتواصل دائم مع الاتحاد الدولي والاتحادات حول العالم على مدار ما يقرب من عام كامل. كما أبدى، الحكم والمحاضر الدولي أحمد علي الحمادي، سعادته أيضاً بهذا الإنجاز التاريخي الذي جاء نتيجة جهد مضن على مدار ما يقرب من عام، موجهاً الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا العمل.