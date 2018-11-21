سباقات العين التأهيلية للقدرة والتحمّل في بوذيب الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، تنطلق بعد غد، في قرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم، سباقات العين التأهيلية للقدرة والتحمل 2018، بالتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، وتستمر لمدة يومين، وسيشهد صباح يوم غد، إجراءات الفحص البيطري لسباق 40.28 كم تأهيلي محلي، ونفسها لسباق 80.47 كم تأهيلي محلي، بينما يجري الفحص البيطري لسباق 80.87 كم تأهيلي دولي، الذي يقام وفق نظام بروتوكول بوذيب لسباقات ركوب القدرة والتحمل.

وسينطلق في صباح يوم بعد غد سباق 80.87 كم تأهيلي دولي، ويعقبه سباق 80.47 كم تأهيلي محلي، ثم سباق 40.28 كم تأهيلي محلي، بينما يجري الفحص الطبي لجولة طلبة أكاديمية بوذيب 10 كم، وتكون الانطلاقة في الساعة العاشرة صباحاً.