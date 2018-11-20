اتحاد الفروسية ينظم دورة لإعداد حكام الترويض

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالتعاون مع نادي نخيل الصحراء للبولو في دبي، دورة الحكام في رياضة الترويض، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الفروسية والتحديث الدائم للقواعد واللوائح التي تنظم رياضة الترويض ولإعداد الحضور من الحكام على اتخاذ القرارات التحكيمية طبقاً للقواعد والقوانين في الاتحاد الدولي. كما تستعرض الدورة التي حظيت بحضور كثيف من الحكام في بداية الموسم الرياضي، تعزيز الرياضة والمساهمة في تطورها بما يشمل التوازن مع التطور الكبير والسريع للقوانين الذي تقوده الدولة ممثلة في الاتحاد الوطني

وسعيه في عمل المزيد من المسابقات والمنافسات والحفاظ على التقدم الملحوظ والزيادة في أعداد السباقات والخيول والفرسان كل عام وخاصة من أبناء الوطن.

كما شارك في الدورة عدد من الحكام الوطنيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الحكام من عدة دول عربية مثل: مصر والأردن، كما شاركت عدد من الدول الأوروبية مثل روسيا وإسبانيا

والسويد والبرتغال وفرنسا وأيرلندا ومن القارة الآسيوية شاركت دول منها الهند والفلبين، وتأتي هذه الزيادة في عدد المشاركين نظراً لرغبة الاتحاد في زيادة المنافسات هذا العام ولما للدولة من دور ريادي في إعداد السباقات المحلية والدولية.

ألقى الدورة الحكم الدولي جون روبنسون الذي شارك في التحكيم من قبل في رياضة الترويض في الأولمبياد الخاصة، كما شارك في العديد من البطولات الأوروبية، وتخلل الدورة عرض لعدد من الممارسات لرياضة الترويض لتنفيذ التطبيق العملي مع الجزء النظري في الدورة التدريبية.

فخر

من جانبه، عبر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن فخره بالإقبال الكبير من الحكام من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة للحضور والمشاركة في الدورات التي يقيمها الاتحاد، كما أكد أن استمرار الزيادة في أعداد الحضور يوضح مدى المكانة التي وصلت لها الدولة في قيادة طريق تطوير وتحديث رياضات الفروسية بشكل عام ورياضة الترويض بشكل خاص.

وأشار الريسي، إلى أن التطوير الدائم للقوانين واللوائح يأتي من خلال مثل هذه الدورات والندوات التي يحرص اتحاد الفروسية على القيام بها وزيادتها شكل كبير وخاصة مع الزيادة التي يعد لها الاتحاد في السباقات والفعاليات الخاصة برياضة الترويض هذا الموسم والتي تحفل أول مرة بفعاليات دولية داخل الدولة، كما وجه الريسي رسالة شكر إلى نادي نخيل الصحراء وأوجه التعاون المثمر معه والتي تدعم الدور القيادي الذي يقوم به الاتحاد في دفع عجلة تطوير رياضة الترويض.

كما أشار أديب عبدالكريم الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، إلى أن تطوير الحكام بشكل دائم هو جزء من تطوير رياضات الفروسية بشكل عام، مضيفاً، إن مثل هذه الدورات تأتي في إطار السعي الدائم للاتحاد لتحديث المعلومات والقوانين الدولية الخاصة بالحكام والرسميين في رياضة الترويض.