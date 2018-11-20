«عون» بطلاً لكأس رئيس الدولة في الدار البيضاء

المصدر: Ⅶ الدار البيضاء ــ البيان الرياضي

برهنت خيول ياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على مكانتها العالمية ونجاحاتها الذهبية، وسطرت إنجازات جديدة وانتصارات ثلاثية مميزة في الأشواط الرئيسة للملتقى الدولي للمغرب لسباقات الخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء أول من أمس، وسط أجواء ممطرة وحضور دبلوماسي وجماهيري مميز، وافتتح المهر «عون» سلسلة الانتصارات بفوزه بلقب المحطة التاسعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الخامسة والعشرين في المغرب الذي أقيم بمشاركة 11 خيلاً لمسافة 2100 م، والمخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الأولى وبلغت مجموع جوائزه 100 ألف يورو.

سيطرة «عون»

وواصل المهر عون الذي ينحدر من نسل مهاب والفرس شموس عروضه القوية في السباقات العالمية لعام 2018، بإشراف المدرب اي دو وتريجانت وبقيادة الفارس ربوبرتو كارلوس مونتنيجرو، حيث فرض سيطرته منذ الانطلاقة وتقدم بثبات نحو المقدمة بسهولة كبيرة دون منازع برغم صعوبة الأجواء التي شهدت أمطاراً كثيفة على أرضية المضمار الرملي، بيد أن عون حسم كلمته بخبرته بمثل هذه الأجواء وتوج بلقب السباق بزمن 2:23:98 دقيقة، وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني «كارشيرا» التي تعود لاسطبلات زكريا حكام، فيما جاء ثالثاً «انجما الكويان» لكمال ديساوي.

تتويج ودرع

وتوج علي سالم الكعبي سفير الدولة في مملكة المغرب، بحضور فيصل الرحماني المشرف العام على السباقات وسعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، المهر «عون» بكأس رئيس الدولة بمحطته التاسعة، كما تم تقديم الكؤوس للمالك وتسلمها بالإنابة سعيد المهيري والمدرب اي دو وتريجانت والفارس ربوبرتو كارلوس مونتنيجرو، فيما قدم فيصل الرحماني درع الكأس الغالية إلى علي سالم الكعبي سفير الدولة في المغرب، تقديراً للدور البارز الذي قامت به سفارة الدولة، وما قدمته من جهود مخلصة، وتهيئتها لأسباب النجاح والتسهيلات الكبيرة لوفد اللجنة المنظمة.

براعة «تيمور»

وواصلت خيول ياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، انتصاراتها، عبر المهر «تيمور» المنحدر من نسل «مهاب» والفرس «دجيزكا»، بفوزه ببراعة فائقة بكأس الجائزة الكبرى للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية لمسافة 2100 م، وسط مشاركة 11 خيلاً، حيث جاء تيمور من الخلف نحو المقدمة بقوته وانطلاقته المميزة بتكتيك عال وقيادة ناجحة من الفارس فرانكوس خافير باترياس وبإشراف المدرب اي دو وتريجانت، حيث تمكن من قطع مسافة السباق بزمن 2:21:58 دقيقة، وحل بعده «اكويا وازيتا توب دومونتجوا»، ليظفر تيمور بلقب أهم أشواط الملتقى الدولي المغربي الختامي لسباقات الخيول العربية الأصيلة والذي بلغت قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم مغربي.

فوز مريح لـ«كنعان»

وأما الانتصار الثالث فسجله المهر «كنعان» والمنحدر من نسل «سراب» والفرس «شمايل» بسباق كأس الأمير مولاي رشيد لمسافة 1750 م ومجموع جوائزه 800 ألف درهم مغربي، وذلك بقيادة الفارس فرانكوس خافير باترياس وبإشراف المدرب ديدييه غويمين، بزمن 2:01:25 دقيقة وبسهولة كبيرة وبفارق مريح عن صاحب المركز الثاني فوزي الملس الذي خسر المقدمة لصالح كنعان في انعطافة الـ500 م الأخيرة، فيما حل بالمرتبة الثالثة هبة الملس، وفي ختام السباقات قام الشريف سطات عبدالكبير زاهود والي جهة الدار البيضاء، وفيصل الرحماني المشرف العام على سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وعمر صقلي المدير العام للجمعية الملكية لتشجيع الفرس، بتسليم الكؤوس وتتويج الفائزين بسباقات كأس مولاي رشيد وكأس ملك المغرب لمالكي ومدربي وفرسان الخيول الفائزة.

رعاية

تقام سلسلة السباقات برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية ودعم الملاك والمربين للاهتمام بالخيول العربية، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما تقام سباقات الكأس الغالية تحت مظلة اللجنة المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب.

العامري: التوجيهات السديدة تقودنا إلى الإنجازات

أعرب مسلم العامري مدير ياس لإدارة سباقات الخيل، عن فخره واعتزازه بفوز «عون» بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية و«كنعان» بكأس مولاي رشيد، و«تيمور» بكأس ملك المغرب في الملتقى الدولي لسباقات الخيول العربية في المغرب، مؤكداً أن الإنجازات الثلاثية ما هي إلا ثمرة الدعم السخي والتوجيهات السديدة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واهتمامه الكبير ورعاياته المتواصلة التي تثمر باستمرار عن نجاحات مهمة وغير مسبوقة بكافة المضامير العالمية، موضحاً أن هذه الإنجازات تمثل مفخرة كبيرة للإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الأصيل.

وأشاد العامري بالنجاحات التي تحققها سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في جميع المحطات بنسختها الخامسة والعشرين، مبيناً أن النجاح الكبير الذي تحقق في سباق المحطة التاسعة في المغرب الذي أقيم للعام الثالث على التوالي فاق التوقعات وأكد على المكانة التاريخية لأعرق السباقات الكلاسيكية في العالم.

الكعبي: النجاحات الكبيرة ثمرة دعم واهتمام القيادة

أشاد علي سالم الكعبي سفير الدولة في مملكة المغرب، بالنجاحات الكبيرة التي سجلتها سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الخامسة والعشرين التي تقام في عام زايد، وأنها جاءت ثمرة الدعم والاهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في المضامير العالمية والحفاظ على موروثنا العربي الأصيل وحمايته وتشجيع ملاكه ومربيه على دعم مسيرة تألقه وتواجده بكافة السباقات العالمية، مشيداً بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرصه الكبير على تعريف العالم بأصالة تراثنا ورياضة آبائنا وأجدادنا، متقدماً بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرعايته المتواصلة لسباقات الخيل العربي الأصيل في المضامير العالمية، مؤكداً أن دعم سموه لمثل هذه السباقات حقق نقلة نوعية وأسهم في ترويج كبير لرسالة الإمارات وتراثها وتاريخها المتجذر بالخيل العربي.

تهنئة بالإنجازات

وتقدم علي سالم الكعبي، بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة فوز «عون» بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المحطة التاسعة وانتصارات «تيمور وكنعان» بكأس الأمير مولاي رشيد وكأس ملك المغرب، مؤكداً أن هذه الإنجازات تمثل مفخرة كبيرة للإمارات، متمنياً الفوز الدائم لخيول الإمارات بكافة المحافل والمحطات العالمية، وقال: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عودنا هذه الإنجازات والفرحة الكبيرة بكافة المجالات، مؤكداً أن الانتصارات الثلاثية ثمرة دعم ورعاية سموه الدائمة والمتواصلة لترسيخ مكانة الإمارات بكافة المضامير العالمية.

سلسلة ناجحة

وأكد سفير الدولة في المغرب، أن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، سفير مثالي على الصعيد العالمي لخطط الإمارات في الحفاظ على أصالة الرياضات التراثية، مضيفاً: إن ما تحقق في المحطة التاسعة من تنظيم رائع وحضور جماهيري كبير ومشاركة نخبة الخيول العربية، خير دليل على متانة العلاقات الإماراتية المغربية بجانب أن الحدث بنسخته 25 بلغ أعلى المستويات من قيمة ومكانة وأهمية تاريخية ومتابعة من كافة الأوساط العالمية، مشيداً بالنجاحات التي تحققت وتميزت بها البطولة لتضاف لسلسلة نجاحات رياضة الخيل والفروسية في الإمارات.

الرحماني: الانتصارات والنجاحات التنظيمية ترسخ ريادة الإمارات

هنأ فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بثلاثية الانتصارات ونجاحات خيول ياس لإدارة السباقات والعائدة لسموه في أهم سباقات الملتقى الدولي للمغرب لسباقات الخيول العربية، مشيداً بفوز عون بكأس رئيس الدولة بمحطته التاسعة بالمغرب ونجاحات كنعان وتيمور وتحقيقهما للفوز بكأس مولاي رشيد وكأس ملك المغرب، وقال: إن الأجواء الممطرة شكلت لنا مخاوف في البداية على الخيول المشاركة خصوصاً وأن أرضية المضمار رملية، بما يعيق انطلاقتها وحركتها إلا أن السباقات سارت بشكل طبيعي والخيول قدمت مستويات كبيرة، وعلى وجه الخصوص خيول ياس عون وكنعان وتيمور، مضيفاً: الفرحة فرحتين بحصاد خيول سمو الشيخ منصور بن زايد لألقاب والنجاحات التنظيمية للكأس الغالية، كما أن سباقات المغرب سجلت استمراراً مميزاً لمسيرة الإنجازات بسيطرة الإمارات على المراكز الأولى، بما يعكس اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة الذي يثمر بصفة دائمة عن نجاحات كبيرة ومهمة، بجانب مكانة خيول الإمارات وتمثيلها المشرف للدولة في السباقات العالمية.

وتوجه الرحماني بالشكر والتقدير لمعالي علي سالم الكعبي سفير الدولة في مملكة المغرب الشقيقة تثميناً للدور المميز الذي لعبته السفارة واهتمامها الكبير وماقدمته لوفد اللجنة المنظمة في كافة المجالات، مؤكداً أن ما سجله سباق كأس رئيس الدولة من مشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة من فرنسا والإمارات وبولندا والمغرب ومستوى الحضور والتفاعل الجماهيري ترجم الكثير من الأهداف وعزز الرسالة السامية للكأس الغالية. الدار البيضاء ــ البيان الرياضي