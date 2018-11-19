«مربط دبي» يواصل دعم المربين المواطنين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يواصل مربط دبي للخيول العربية تطوير الجودة في المرابط الوطنية وتحسين نوعية دماء الخيل العربي لدى المربين في الإمارات في «عام زايد» بعد «عام الخير»، وأكد المربط ذلك خلال بطولة الإمارات للمربين الأخيرة حيث قام بتخصيص شبوات من أسطوة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» لصالح أفضل الأفراس في البطولة، التي تعود لمرابط وطنية منها مربط مغيدر للخيول العربية، ومربط الجزيرة للخيول العربية.

وتأتي مكرمة مربط دبي الممنوحة للمربين المواطنين واحدة من مكرمات المربط، التي يتوقع أن تتكرر في الموسم الحالي أسوة بمكرمات الموسم الماضي التي منح المربط من خلالها عدداً من شبوات الفحل رشيم، وعدداً من الخيول لفائدة مجموعة من الأفراس المتميزة، دعماً لتطوير الجودة لدى المرابط الوطنية، وكانت المكرمات قد خلفت أصداء واسعة لدى الشخصيات القيادية في مؤسسات الفروسية الوطنية ولدى مربي وملاك الخيل العربية للمرابط الكبرى والصغرى على حد سواء.

كما قام مربط دبي على المستوى الخارجي بدعم بطولة الكويت الوطنية بمكرمة مماثلة تضم 3 شبوات، وساهم بشبوتين بلغت قيمتهما حوالي 120 ألف دولار خلال بطولة كل الأمم الأخيرة في مزاد خصص ريعه لصالح الجمعيات الخيرية المحلية في مدينة آخن بألمانيا، ما جعل من المربط يوصف في أوساط أهل الخيل بمربط الخير.

توجيهات

من جانبه، قال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية: المربط حريص على القيام بواجبه كحاضنة أنشئت لتطوير الخيل العربية ودعم ملاكها والقائمين على تحسين مستوياتها في العالم انطلاقاً من الإمارات، مؤكدا أن هذا السعي النبيل كان ولا يزال مستمراً بفضل توجيهات فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل الرفع من مستوى الخيل العربية وتحسين الإنتاج ودعم المرابط الوطنية بأفضل مصادر الإنتاج التي يملكها المربط وأثبتت تفوقها الإنتاجي عالمياً، ونحن سعداء باستفادة المرابط الوطنية من هذه المكرمات التي تعزز قوتها الإنتاجية النوعية.

سعادة

أعرب حسن الزعابي مدير عام مربط مغيدر للخيول العربية، عن سعادته باستفادة مربط مغيدر من مكرمة مربط دبي مثمناً توجه مربط دبي، مضيفاً: مربط دبي للخيول العربية مرابط عالمي تتوافر لديه أفضل الأفحل والأفراس المنتجة. وهو يقوم بدعم المرابط الوطنية لتحسين دمائها وإنتاجها.