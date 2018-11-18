المغرب يحتضن المحطة 9 لكأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: Ⅶ الدار البيضاء - البيان الرياضي

تحتضن المملكة المغربية الشقيقة اليوم الأحد بمضمار الدار البيضاء (انفا) المحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي تحتفي بيوبيلها الفضي بنسختها الخامسة والعشرين في عام زايد، التي تعود مجدداً لتقام في العواصم العربية بعد جولتها الافتتاحية التي أقيمت في مصر، وانتقالها بعد ذلك لمحطات أوروبا وأميركا.

رعاية

ويأتي تنظيم سلسلة السباقات برعاية سامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية، وتعريف العالم بأهمية الخيل العربي وعراقة تراث الإمارات الأصيل، انطلاقاً من رؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تحت مظلة اللجنة المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب.

الملتقى الدولي

ويقام سباق الكأس الغالية ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول العريقة للسلالات العريقة على كأس الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، بما يتوافق مع النهج الذي تقتفيه القيادة الرشيدة ودعمها الكبير لنهضة الخيل العربي الأصيل في كل المضامير العربية والعالمية، ودعماً للعلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين الإمارات ومملكة المغرب الشقيقة.

ويشارك في السباق الذي سيقام لمسافة 2100 متر 11 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة في المغرب ودول العالم والمخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الأولى وبمجموع جوائز 100 ألف يورو، ويقف في طليعة المرشحين للظفر بلقب السباق المهر «عون» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بإشراف المدرب اي دو وتريجانت وبقيادة الفارس ربوبرتو كارلوس مونتنيجرو، نتيجة لعروضه القوية في الموسم الجاري وتألقه الكبير في السباقات السريعة، إذ ينحدر «عون» من نسل «مهاب» والفرس «شموس»، واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة خلال موسم سباقات 2018، بفوزه بلقب المحطة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت بمضمار ولينغتون في اوستند بمملكة بلجيكا، بجانب فوزه المميز بلقب سباق الجولة الثالثة من كأس زايد المخصص للخيول العربية الأصيلة (قوائم)، في مراكش ضمن يوم الإمارات أبوظبي، إضافة إلى نجاحاته المميزة في السباقات التي أقيمت بفرنسا.

ويأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة المرشحين للفوز بلقب الشوط «كارشيرا» التي تعود إلى حكم زكريا ومن نسل «كاربيلو» والفرس «شهرزاد»، بجانب «سعودي الخالدية» العائد لمزرعة الخالدية في بولندا والمهرة «نيزا معمورة» لجالبوي ريسينغ، والتي تنحدر من الفحل «نظام» والفرس «جرالنا لتواز».

في المقابل تشارك خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في ثلاثة أشواط مختلفة ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول العريقة للسلالات العريقة، حيث يشارك المهر «كنان» ذو الثلاث سنوات والمنحدر من نسل «سراب» والفرس «شمايل» في سباق الشوط الثالث على كأس الأمير مولاي رشيد لمسافة 1750 متراً، فيما يشارك الجواد «شداد» المنحدر من نسل «منجز» والفرس «فزع» في الشوط الرابع على كأس الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لمسافة 1900 متر.

تغطية مباشرة

تواصل قناة ياس تقديم تغطيتها التلفزيونية المباشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطته التاسعة التي تقام بمضمار انفا بالدار البيضاء،. وسيجري المذيع محمود الحوسني اللقاءات التلفزيونية المباشرة من المضمار، إذ سيبدأ النقل المباشر بتمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الإمارات ..

اليبهوني: المحطة التاسعة تضاعف النجاحات والحضور المميز

أكد مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة أن الوصول للمحطة التاسعة واقتراب ختام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لعام 2018، يمثل تأكيداً جديداً على مدى النجاحات الكبيرة التي سجلتها جميع المحطات بلغة الأرقام والمؤشرات والنتاجات المهمة التي ضاعفت المسيرة الريادية للكأس الغالية التي تحتفي بعامها الخامس والعشرين في عام زايد.

وتابع اليبهوني قائلاً: إن مسار تنظيم السباقات بكل المحطات المعتمدة التي شملت مصر وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وروسيا وبريطانيا وأميركا وصولاً لمحطة المغرب، والخروج من كل محطة بأصداء واسعة من النواحي الإعلامية والجماهيرية بجانب المستويات القوية على صعيد مشاركة نخبة الخيول العربية في العالم والمنافسة المحتدمة والجوائز الكبيرة، يجسد حجم الخطط والأهداف الموضوعة للحدث المهم، ويؤكد متانة العلاقات الدولية وسمعة ومكانة الإمارات المرموقة عالمياً.

وأضاف: فخورون بتنظيم المحطة التاسعة في المملكة المغربية الشقيقة للعام الثالث على التوالي ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول العريقة للسلالات العريقة على كأس ملك المغرب محمد السادس، بما يعكس الروابط المتينة التي تجمع الإمارات بالمغرب بكل المجالات والعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع البلدين.

وذكر اليبهوني أن الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لمسيرة إعلاء الخيل العربي الأصيلة عالمياً، ساهمت بتحقيق منجزات كبيرة وأحدثت نقلة نوعية بسباقات الخيول العربية الأصيلة في المضامير العربية والأوروبية والعالمية، موضحاً أن المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول التي سيشهدها السباق وتجدد المنافسة في مضمار انفا بالدار البيضاء، يؤكد مكانة الحدث وقيمته التاريخية وريادته بين سباقات الخيول العالمية.

وأكمل اليبهوني قائلاً: إن الحدث يعكس نهج قيادتنا الرشيدة في دعم وإعلاء الخيل العربي الأصيل لتعزيز ما أسسه المؤسس وباني نهضة الإمارات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نحتفي بإرثه في عام زايد، والسلسلة هي إحدى نتائج رؤيته التي امتدت مسيرتها لتشمل كل دول العالم على مدار 25 عاماً.

الرحماني: محطة المغرب تمثل تجسيداً مهماً لمنجزات جديدة ومكتسبات إضافية

أعرب فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن فخره واعتزازه بالوصول للمحطة التاسعة، التي تمثل العودة من جديد للمضامير العربية بعد الجولة الافتتاحية التي أقيمت في مصر والانتقال بعدها لأوروبا وأميركا، مشيداً بالتعاون الكبير الذي قدمته سفارة الدولة في المملكة المغربية الشقيقة وحرصها على إتمام كل متطلبات النجاح للحدث، مثنياً على دور الجمعية الملكية للفرس في المغرب وتنظيمها لسباقات الخيول على مدار العام، التي تصل إلى أكثر من 1500 سباق بكل مضامير المغرب، الأمر الذي يؤكد قوة السباقات ومدى الاهتمام الكبير في رعاية الخيل العربي، وهو الهدف الذي ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات لإعلاء شأن الخيل العربي والحفاظ على مسيرته المرتبطة بتاريخنا وتراثنا الأصيل.

وتقدم الرحماني بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لاهتمامه الكبير ودعمه السخي لسباقات الخيول العربية الأصيلة على الصعيد العالمي، مثمناً توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودوره الريادي للحفاظ على مكانة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في المضامير العربية والعالمية.

وأضاف الرحماني: إن تنظيم المحطة التاسعة في المغرب ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول العريقة للسلالات العربية على كأس ملك المغرب محمد السادس مهرجان السباق العالمي السنوي للخيول العربية الأصيلة، يجسد استمراراً مميزاً ويعكس أهمية الحدث ودوره الكبير في نشر رسالته بأهم السباقات والمضامير.أبوظبي - البيان