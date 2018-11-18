«إيه إف ماهر» يتوج بكأس سلطان بن خليفة

المصدر: Ⅶ متابعة - بهاء الدين عطا

حَفَل السباق الثاني للخيول بالموسم الجديد، والذي أقيم يوم أمس بمضمار الشارقة بالإثارة والمفاجآت، بحضور جماهيري كبير، تقدمه الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، وسلطان اليحيائي مدير نادي الشارقة للفروسية، وجمهور غفير من عشاق السباقات. وخطفت خيول خالد خليفة النابودة الأضواء، حيث حققت ثلاثية رائعة، من بينها الفوز بلقب الشوط الرئيس عبر «إيه إف ماهر»، على لقب كأس سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، إلى جانب الفوز بلقب الشوطين الأول والثالث، عن طريق «إيه إف حجيج» لمسافة 200 متر، و«طارحة الذهب» في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر.

«حجيج» نجم الأول

نال «إيه إف حجيج» لخالد النابودة، لقب الشوط الأول الافتتاحي «لونجين دولشي فيتا» لسباق الخيول المبتدئة توليد الإمارات لمسافة 1200 متر، وذلك بقيادة الفارس انطونيو فريسو وإشراف المدرب آرنست أورتيل، بزمن قدره 1.20.41 دقيقة، بفارق رقبة عن «جاب ملاوح» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بقيادة جورج بيكل وإشراف عرفان الهي، فيما جاءت «نزعة» لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز الثالث، بقيادة فابريك فيرون وإشراف آرنست ليمارتنيل.

«إي إس الماس» يتوج بالثاني

توج «إي إس الماس» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بطلاً للشوط الثاني «مجموعة لونجين ماستر» لمسافة 1200 متر، والذي بلغت جائزته 40 ألف درهم، وقاده للفوز سام هتشكوت وإشراف إبراهيم أصيل، مسجلاً زمناً قدره 1.20.04 دقيقة، بفارق رأس عن «إيه إف المجاز» لخليفة مطر النيادي، بقيادة بيرناردو بنيرو، وإشراف خليفة النيادي، فيما جاء «بينة» لمحمد حارب محمد العتيبة في المركز الثالث، بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف هلال العلوي.

تنافس في الشوط 15 خيلاً، من أبرزهم «المقام» لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وعقب ختام الشوط، تسلم الشيخ علي بن عبد الله القاسمي جائزة الفوز.

«طارحة الذهب» تفوز بالثالث

ظفرت «طارحة بالذهب» لخالد خليفة النابودة، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، برعاية «مجموعة لونجين ريكورد»، وذلك بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف آرنست أورتيل، بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «مرمرة» لعبد الله مبارك بن حبوة، بقيادة فرناندو جا را وإشراف علي الرايحي، فيما جاء «إيه إف ليوا» لخالد خليفة النابودة في المركز الثالث، بقيادة تاغ أوشي وإشراف آرنست أورتيل.

«سكاي جازر» يحرز لقب الرابع

توج «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، بلقب الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، برعاية «لونجين كونكويست»، وذلك بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 2.07.98 دقيقة، بفارق ستة أطوال وربع الطول، عن «بريس روم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، فيما جاء «بلد سينجر» لمحمد خليفة البسطي في المركز الثالث، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون.

«إيه إف ماهر» بطل الرئيس

انتزع «إيه إف ماهر» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الخامس الرئيس على كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وذلك لمسافة 1700 متر، برعاية «مجموعة لونجين ماستر»، وقيمة جائزته 100 ألف درهم.

وقاد الفارس تاغ أوشي «إيه إف ماهر»، لانتزاع اللقب بإشراف المدرب أرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1.58.38 دقيقة، بفارق نصف طول عن «محفوظ» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة جيسوس روزاليس وإشراف إيريك ليمارتنيل، فيما جاء «دارين» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في المركز الثالث، بقيادة رويستون فرنش وإشراف هلال العلوي في المركز الثالث.

تنافس في الشوط 9 خيول قوية، من أبرزها «جاب آرساس» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، و«إيه إف إشعار» لخالد خليفة النابودة.

«مساند» نجم الأخير

نال «مساند» لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل»، بطولة الشوط السادس، برعاية «لونجين ريكورد»، ولمسافة 1700 متر، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب جان دي روال، مسجلاً زمناً قدره 2.01.22 دقيقة، بفارق خمسة أطوال وربع الطول، عن «جينيز» لصالح عمر بن حيدر.